HONOR X6b è l'affare del giorno: uno smartphone completo ad un prezzo più che competitivo

Un'ottima opzione per chi desidera uno smartphone con buone performance, una batteria a lunga durata e - soprattutto - un prezzo accessibile è l'HONOR X6b. Questo dispositivo con display da 6,56 pollici a 90Hz (dunque molto fluido nelle animazioni) e una doppia fotocamera da 50 megapixel oggi costa infatti solo 109€ su Amazon. Il prezzo di listino è ben più alto, ma in questo momento è possibile approfittare di uno sconto del 27%. E anche della spedizione gratuita per i membri Prime, ovviamente.

Uno smartphone economico che ha tutto quello che serve

Partiamo da quello che è un elemento fondamentale per tantissimi utenti, ovvero l'autonomia. Nel caso dell'X8b, siamo su ottimi livelli, grazie alla batteria da 5200 mAh che permette oltre un giorno di utilizzo con una sola carica. Questo significa che puoi navigare, guardare video, usare i social media e anche giocare senza preoccuparti di dover ricaricare lo smartphone durante la giornata. E per quando sei di fretta, hai dalla tua la ricarica rapida SuperCharge da 35W, che consente di ricaricare il 20% della batteria in soli 10 minuti.

Dal punto di vista delle prestazioni, questo smartphone non delude le aspettative. Il processore è un MediaTek Helio G85, un octa-core capace di offrire un’esperienza fluida e reattiva con tutte le attività quotidiane di base, come navigazione, social e giochi leggeri. Con 4GB di RAM fisica, espandibili virtualmente fino a 8GB (RAM Turbo), il multitasking non rappresenta una problema, mentre la memoria interna da 128GB permette di archiviare foto, video e app senza particolari problemi.

Tutto però passa per il display, e anche in questo casi i risultati superano le attese (considerando il costo d'acquisto). Con uno schermo da 6,56 pollici e una frequenza di aggiornamento di 90Hz, la fluidità delle immagini è garantita in qualsiasi tipo di circostanza, anche con contenuti particolarmente dinamici come film, serie TV e videogiochi. Inoltre, la Magic Capsule (qualcosa di molto simile alla Dynamic Island degli iPhone) e la funzione Always On Display aggiungono praticità all’esperienza d’uso, permettendo di avere sempre sotto controllo le notifiche e l’orario senza dover obbligatoriamente interagire con lo schermo.

Per gli amanti della fotografia, poi, l'X6b offre una fotocamera AI da 50 megapixel, affiancata da un sensore da 2 megapixel per migliorare la profondità delle immagini. Grazie all’intelligenza artificiale, lo smartphone riesce a rivelarsi ancora più versatile: con Intelligent Recognition il soggetto principale viene identificato automaticamente, mentre la funzione Smile Snapshot rileva in automatico un sorriso e scatta la foto al momento giusto, evitando di perdere l'attimo giusto.

All’interno della confezione è incluso anche un cavo di ricarica USB-C, da utilizzare con un qualsiasi caricabatterie con porta USB-C di cui si è in possesso. Non perdere la promo: ordina subito HONOR X6b a soli 109€ su Amazon.