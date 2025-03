Il caffè a casa come al bar: Ariete 1318 Moderna in offerta su Amazon

Una macchina per il caffè espresso con macina-caffè integrato può fare la differenza per chi cerca la qualità in tazza senza rinunciare alla comodità. Ariete 1318 Moderna, con il suo sistema per caffè in grani e macinato, è ora disponibile con uno sconto del 34% su Amazon, al prezzo di 132,00 euro, spedizione inclusa.

Macchina per caffè espresso con macinacaffè: caratteristiche e prestazioni

Ariete 1318 Moderna vanta un design compatto con funzionalità avanzate. Il macina-caffè integrato permette di utilizzare direttamente i chicchi, garantendo una macinatura sempre fresca per un aroma più intenso. Chi preferisce la praticità può invece inserire caffè macinato nel filtro dedicato.

L’apparecchio eroga un caffè espresso con pressione di 15 bar, valore ideale per ottenere una crema densa e persistente. Il serbatoio dell’acqua ha una capacità di 800 ml, adatta per più erogazioni senza necessità di ricarica immediata.

Per chi ama le bevande a base di latte, Ariete 1318 Moderna include un sistema per fare i cappuccini manualmente. Questo accessorio appunto, consente di montare la schiuma per cappuccini cremosi o di scaldare il latte per preparazioni come latte macchiato o caffè latte. L’utilizzo risulta intuitivo, grazie ai comandi semplici e alla manopola di regolazione, che permette di gestire l’erogazione del vapore.

Il prezzo di listino della macchina è di circa 199,99 euro, ma grazie allo sconto del 34% su Amazon, è possibile acquistarla a 132,00 euro, spedizione inclusa. Un’occasione interessante per chi vuole migliorare la propria esperienza con il caffè fatto in casa, senza dover investire in modelli professionali più costosi.

Cosa aspetti? La consegna è celere e gratuita con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine; puoi usufruire della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata, sempre attiva, via chat o via telefono con il supporto logistico del sito.