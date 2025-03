Il caffè sempre caldo e senza sprechi: Tristar con funzione antigoccia e design portatile, ora con il 26% di sconto

Tristar CM-1246 è una macchina da caffè pensata per chi desidera praticità, compattezza e un caffè sempre caldosenza dover spendere una fortuna. Grazie alla sua capacità di 6 tazze e alla potenza di 600W, permette di preparare il caffè in pochi minuti, risultando perfetta per l’uso domestico, in ufficio o in viaggio.

Prendila subito; con l’offerta su Amazon a 15,99€, grazie a uno sconto del 26%, rappresenta una scelta conveniente per chi cerca una caffettiera elettrica essenziale ed efficiente.

Tristar CM-1246 in offerta su Amazon: macchina da caffè compatta e pratica a 15,99€

La funzione "mantieni caldo” assicura che il caffè resti alla temperatura ideale anche dopo la preparazione, evitando che si raffreddi rapidamente. Il sistema anti-goccia invece, permette di versare il caffè senza sprechi e senza sporcare, rendendo l’utilizzo ancora più comodo.

Il filtro permanente elimina la necessità di acquistare filtri di carta, garantendo una maggiore praticità e riducendo l’impatto ambientale.

Il design compatto e leggero la rende ideale per chi ha poco spazio in cucina o desidera una soluzione portatile per campeggi e viaggi. La pulizia è semplice grazie ai componenti rimovibili, che possono essere facilmente lavati dopo ogni utilizzo. Il serbatoio trasparente permette di controllare il livello dell’acqua in modo immediato, evitando sprechi e garantendo sempre la giusta quantità per le tazze desiderate.

Lo spegnimento automatico garantisce sicurezza e risparmio energetico, spegnendo la macchina dopo un certo periodo di inattività. Questa funzione è particolarmente utile per chi è spesso di fretta e non vuole preoccuparsi di ricordarsi di spegnerla manualmente. Il design semplice ed essenziale si adatta a qualsiasi tipo di arredamento, offrendo una soluzione discreta ma funzionale per la preparazione del caffè.

Cosa aspetti? Comprala adesso, è in promozione su Amazon a 15,99€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. C’è la consegna celere e immediata presso il tuo domicilio o un luogo da te designato.