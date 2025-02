Il Chromebook HP è un portatile affidabile per la produttività quotidiana e costa davvero poco

Facili da usare, veloci in tutte le operazioni di base e convenienti dal punto di vista dell'investimento economico. Questi sono i punti di forza dei Chromebook, sempre più richiesti soprattutto per uso scolastico. Un esempio è il 15a-na0000sl di HP, dotato di un ampio display da 15,6 pollici, 8GB di RAM, un chip Intel e una webcam utile anche per sostenere esami a distanza o seguire lezioni. Per quanto riguarda il prezzo, al momento è di soli 299,99 euro approfittando dello sconto Amazon del 12%.

Il Chromebook di HP è per chi punta su fluidità e semplicità d'uso

L'HP Chromebook 15a-na0000sl arriva con a bordo il processore Intel Celeron N4500, una CPU a basso consumo energetico perfetto per le attività quotidiane come la navigazione web, la gestione della posta elettronica e la produttività d'ufficio. Non è invece indicato per il gaming o altre operazioni particolarmente intense (ma, in generale, i Chromebook non sono pensati per queste attività).

Il processore è affiancato da 8GB di RAM LPDDR4, una quantità di memoria adeguata per un'esperienza multitasking fluida e senza rallentamenti. Per quanto riguarda lo storage, questo Chromebook utilizza un'unità eMMC da 128GB, una soluzione di memoria flash che offre tempi di avvio rapidi e un accesso veloce ai file. Lo spazio di archiviazione è comunque espandibile tramite scheda microSD, consentendo di aumentare la capacità di memoria in base alle proprie esigenze.

Di buona qualità è il display da 15,6 pollici con risoluzione HD (1366 x 768 pixel). Si tratta di uno schermo SVA con luminosità di 250 nit e trattamento antiriflesso, in grado di offrire immagini nitide e colori vivaci anche in ambienti luminosi. Per la visione di film e serie TV in streaming, la navigazione web e il lavoro con documenti, la qualità è più che sufficiente.

L'HP Chromebook 15a-na0000sl si fa notare anche per il suo design elegante e moderno. La scocca è realizzata interamente in plastica, con il coperchio caratterizzato da una finitura Rose Gold che conferisce al dispositivo un aspetto molto gradevole. La tastiera è di tipo full-size (quindi c'è anche il pad numerico), mentre il touchpad è ampio e preciso, consentendo un controllo fluido.

Come è scontato che sia, il portatile di HP è equipaggiato con Chrome OS, il sistema operativo di Google noto per la sua semplicità d'uso, velocità e sicurezza. L'interfaccia è intuitiva e facile da navigare, anche per chi non ha familiarità con i Chromebook e per i casual user. Infine, per quanto riguarda la connettività, ci sono Wi-Fi, Bluetooth, USB-A e USB-C.

A questo prezzo è imperdibile: acquista il Chromebook targato HP su Amazon a soli 299,99 euro, grazie allo sconto attivo del 12%.