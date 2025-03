Il cinema a casa tua con la smart TV di Hisense (da 55”) più completa che ci sia: sconto del 33%

Se desideri una Smart TV avanzata con tecnologia Mini-LED, risoluzione 4K e funzionalità di alto livello per l'intrattenimento e il gaming, la Hisense 55U72NQ è il modello perfetto per te.

Su Amazon è in offerta a soli 599,00€ con il 33% di sconto, un'occasione imperdibile per acquistare un televisore top di gamma con caratteristiche eccellenti a un prezzo competitivo.

Hisense TV 55" Mini-LED 4K 55U72NQ: qualità premium a un prezzo imbattibile

Grazie alla tecnologia Mini-LED, questa TV è in grado di assicurarti una qualità d'immagine superiore rispetto ai normali pannelli LED. La gestione avanzata della retroilluminazione consente di ottenere:

Colori realistici e brillanti, supportati da HDR10+ Adaptive e Dolby Vision IQ;

Neri profondi e contrasto elevato, grazie alla suddivisione in zone locali;

Una luminosità potente, perfetta per qualsiasi ambiente, anche quelli molto illuminati.

Tutto questo, abbinato al processore AI Hi-View Engine, garantisce immagini fluide e ultra-definite, perfette per film, sport e videogiochi.

Hisense ha progettato questo modello per offrire un’esperienza simile a quella di una sala cinematografica. Il supporto a Dolby Vision IQ ottimizza in tempo reale i dettagli, regolando automaticamente contrasto e luminosità in base alla luce ambientale.

L’audio non è da meno: Dolby Atmos assicura un suono tridimensionale immersivo, per vivere film, serie TV e sport con un effetto surround che ti avvolge completamente.

Se sei un appassionato di gaming, la Hisense 55U72NQ offre caratteristiche ideali per console di nuova generazione:

Refresh rate a 144Hz per movimenti ultra-fluidi;

Tecnologie VRR (Variable Refresh Rate) e ALLM (Auto Low Latency Mode) per ridurre lag e tearing;

Game Mode PRO, che ottimizza automaticamente le impostazioni per una reattività immediata.

Grazie a queste funzioni, avrai un’esperienza di gioco più fluida e immersiva, con una risposta immediata ai comandi. Il sistema operativo VIDAA U7 è progettato per garantire un’esperienza utente fluida e intuitiva. La TV supporta i comandi vocali con Alexa integrata e VIDAA Voice, così puoi cercare contenuti senza usare il telecomando, gestire i dispositivi smart della tua casa, aprire app di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube in pochi secondi.

Su Amazon la smart TV Mini-LED da 55” con risoluzione 4K è in offerta a soli 599,00€ con uno sconto del 33%, un’opportunità da non lasciarsi sfuggire. Le spese di spedizione sono incluse.