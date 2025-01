Il compagno perfetto per ogni bracciata: Garmin Swim 2 lo smartwatch con funzioni avanzate oggi in promo

Il compagno perfetto per ogni nuotatore oggi crolla di prezzo: Garmin Swim 2 su Amazon costa solo 201,99€ con il 19% di sconto, un'occasione unica per migliorare le tue performance.

Nel suo intramontabile colore nero, il Garmin Swim 2 è l'unico smartwatch pensato appositamente per chi ha fatto del nuoto la propria ragione di vita. Perfetto compagno di allenamenti e non solo, potrai averlo fra le tue mani in meno di 24h approfittando della spedizione rapida Amazon Prime.

Con GPS integrato e monitoraggio della frequenza cardiaca in acqua

Come avrai intuito, il Garmin Swim 2 non è il solito smartwatch: le sue funzioni avanzate e specifiche per i nuotatori sono il non plus ultra per chi ama questo sport. Senza dover indossare la fascia toracica, il Garmin Swim 2 rileva in tempo reale i tuoi dati cardio in allenamento per poi poterli visionare con il tuo allenatore. La funzione Critical Swim Speed ti consente poi di migliorare i tuoi allenamenti tenendo traccia dei progressi fatti, il tutto grazie alla velocità di soglia anaerobica registrata dal dispositivo.

Non uno smartwatch quindi, ma un vero e proprio allenatore sempre al tuo polso in grado di registrare i tuoi tempi di performance per ogni esercizio. Potrai impostare anche degli allenamenti personalizzati gestendo il tutto attraverso l'applicazione Garmin Connect, che si sincronizza automaticamente sull'orologio. E se pensi che sia utile solo in acqua, devi ricrederti: con il fitness tracker integrato, Garmin Swim 2 monitora h24 il tuo livello di stress e i movimenti fatti (passi, piani saliti ecc), notifica SMS, email e tanto altro ancora. Ma parliamo dei suoi particolari: grande schermo a colori HD, accelerometro e vibrazioni integrate, compatibilità totale con iPhone e Android e, per finire, cinturino in plastica super aderente.

Tuffati in vasca con il tuo nuovo Garmin Swim 2, oggi in sconto del 19% su Amazon per un prezzo di soli 201,99€ al posto del prezzo di listino di 250€.