Il fitness tracker perfetto per ogni attività: Xiaomi Smart Band 9 Active, risparmia il 26% oggi

Monitorare la tua attività fisica e il tuo benessere quotidiano non è mai stato così semplice grazie alla Xiaomi Smart Band 9 Active. Questo fitness tracker presenta un display TFT da 1,47 pollici, una batteria che dura fino a 18 giorni e un’ampia gamma di funzioni dedicate alla salute e allo sport; è perfetto per chi vuole un dispositivo affidabile, elegante e accessibile, risulta essere il compagno ideale per chi si allena, lavora e si prende cura della propria salute. Oggi costa soltanto 19,99€ con lo sconto del 26% sul prezzo di listino.

Xiaomi Smart Band 9 Active: la smart band low-cost per il fitness

Lo schermo TFT da 1,47 pollici offre una visibilità migliorata del 10% rispetto ai modelli precedenti, con colori brillanti e un’interfaccia intuitiva.

Puoi visualizzare in un attimo notifiche, dati sull’allenamento, frequenza cardiaca e livelli di ossigeno nel sangue (SpO2) senza sforzo. Grazie ai suoi sensori avanzati, tiene traccia di:

Frequenza cardiaca 24/7 con avvisi in caso di valori anomali

Saturazione di ossigeno nel sangue (SpO2) per un controllo completo della respirazione

Monitoraggio del sonno, analizzando la qualità delle fasi leggere, profonde e REM

Gestione dello stress e esercizi di respirazione guidati.

Che tu sia un runner, un appassionato di yoga o un amante dell’escursionismo, la Smart Band 9 Active ti supporta con 50 modalità di allenamento. Registra in tempo reale calorie bruciate, passi e distanza percorsa, aiutandoti a migliorare le tue prestazioni.

Grazie alla resistenza all’acqua fino a 5 ATM, puoi usare la smart band anche sotto la doccia o in piscina, senza temere danni.

Uno dei punti di forza di questa Xiaomi Smart Band è l’incredibile durata della batteria, che arriva fino a 18 giorni con un utilizzo standard e 9 giorni con un uso intenso. Niente più ricariche frequenti: avrai sempre il tuo dispositivo pronto all’uso.

Xiaomi Smart Band 9 Active è la scelta perfetta per chi cerca un fitness tracker completo, economico e performante. Grazie all’offerta in corso su Amazon, puoi acquistarla a un prezzo ancora più conveniente; prendila subito a soli 19,99€, spese di spedizione comprese.