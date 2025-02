Il portatile di ASUS per chi cerca praticità e velocità: l'offerta Amazon è ottima

Un buon portatile per la produttività quotidiana e l’intrattenimento leggero è sicuramente l'ASUS Chromebook CM1402CM2A. Questo dispositivo affidabile, veloce e pratico è dotato di uno schermo Full HD da 14 pollici anti-riflesso, del processore MediaTek Kompanio 520 e di 8GB di RAM, quanto basta per la massima fluidità su Chrome OS. Scheda tecnica a parte, un altro vantaggio è il prezzo: lo sconto Amazon del 23% lo porta a soli 229€, con spedizione gratuita per tutti coloro che sono abbonati a Prime.

Il Chromebook di ASUS è pratico, veloce e affidabile

Il Chromebook di ASUS ha un design essenziale e senza inutili fronzoli, adatto dunque a contesti come università e uffici. Sottile e leggero, può essere comodamente portato con sé in borsa o nello zaino senza avvertirne troppo il peso. La tastiera è resistente agli schizzi e assicura una buona digitazione (essendo un 14'', è assente il pad numerico), il touchpad è preciso e riconosce senza problemi tutti gli input.

Tra i protagonisti c'è anche il display da 14 pollici con trattamento anti-riflesso e risoluzione Full HD. Pur non trattandosi di un display di fascia alta, la qualità complessiva è più soddisfacente per attività quotidiane come la navigazione, la visione di contenuti multimediali e il lavoro su documenti. La cornice che lo circonda è sottile e, nella parte alta, concede un po' di spazio alla webcam come tecnologia Face AE, che regola in automatico la luce sul viso in base alla luminosità dell'ambiente.

Passando a "quello che non si vede", ovvero a ciò che si nasconde sotto la scocca in plastica, il motore del dispositivo è il MediaTek Kompanio 520, un processore pensato per garantire un buon equilibrio tra prestazioni e consumi energetici. Questo chip offre una gestione fluida delle applicazioni di Chrome OS, dalle schede del browser aperte contemporaneamente all’uso di strumenti di produttività come Google Docs, Sheets e le altre app dell’ecosistema Google.

Fondamentali sono anche gli 8GB di RAM, una quantità che assicura una buona reattività nel multitasking, evitando rallentamenti anche con più schede aperte. I 128GB di memoria eMMC invece offrono abbastanza spazio per file, documenti e applicazioni, specialmente considerando la perfetta integrazione con Google Drive, che permette di archiviare la maggior parte dei dati nel cloud, liberando spazio locale.

Uno dei grandi vantaggi di questo dispositivo è il sopracitato Chrome OS, un sistema operativo pensato per chi lavora principalmente online. Sicuro, leggero e facile da utilizzare anche per chi proviene da Windows o macOS, permette di godersi un'esperienza reattiva, senza intoppi né processi troppo articolati. Sul fronte della connettività, infine, il portatile di ASUS è dotato di Wi-Fi 6, Bluetooth, USB-A e USB-C. Non perdere l’occasione: acquista subito il Chromebook a 229€!