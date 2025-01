Il powerbank MagSafe più compatto e leggero a meno di 18 euro su Amazon

Clamorosa offerta quella che vi stiamo segnalando oggi su Amazon: il powerbank di INIU è un caricatore portatile compatto, con compatibilità MagSafe di Apple, da ben 5500mAh, è ora disponibile su Amazon al prezzo scontato di 17,44€, con uno sconto del 24% e un ulteriore 5% di risparmio grazie a un coupon applicabile al checkout.

Con la consegna celere garantita da Amazon Prime, è il momento perfetto per assicurarti un dispositivo di ricarica rapido e pratico.

Powerbank completo e compatto a meno di 18€ su Amazon

Questo power bank magnetico è progettato specificamente per funzionare con iPhone di ultima generazione, oltre che con le custodie compatibili con MagSafe.

Il design ultra-compatto lo rende comodo da portare in tasca o in borsa, mentre la connessione magnetica garantisce un’aderenza stabile al retro del telefono, eliminando la necessità di cavi durante la ricarica.

Dotato di Power Delivery (PD) a 20W, il dispositivo permette di usufruire di una ricarica rapida, ideale per chi ha bisogno di ripristinare velocemente l’energia del proprio telefono. La porta USB-C serve per la ricarica, in entrata e in uscita.

Con una capacità di 5500mAh, questo caricatore è perfetto per ricaricare completamente la batteria dell’iPhone o estendere la sua autonomia durante la giornata.

È una soluzione affidabile per chi trascorre molto tempo in movimento e necessita di energia extra per rimanere connesso.

Il prodotto di INIU poi, è dotato di sistemi di protezione avanzati, che garantiscono una ricarica sicura contro surriscaldamenti, cortocircuiti e sovraccarichi. La qualità costruttiva e l’attenzione ai dettagli fanno di questo gadget una scelta affidabile per la ricarica quotidiana.

Con un prezzo di 17,44€ e il 5% di sconto aggiuntivo al checkout, il powerbank MagSafe di INIU rappresenta un’offerta eccezionale da non lasciarsi sfuggire. La consegna rapida e gratuita garantita da Amazon Prime lo rende ancora più conveniente.