Il purificatore d'aria intelligente e silenzioso per stanze fino a 100 m²: soli 110,39€ per dire addio alla polvere

Sei da tempo in cerca di un purificatore d'aria da utilizzare all'interno della tua nuova casa? Sei confuso perché le tante proposte presenti sul mercato non riescono a soddisfare le tue esigenze? Se la risposta a queste domande è sì, non preoccuparti. Oggi vogliamo proprio parlare del purificatore d'aria del marchio Morento.

Una soluzione che si contraddistingue grazie a un ottimo rapporto qualità/prezzo poiché si tratta di un purificatore d'aria Intelligente ideale anche per case di grandi dimensioni e compatibile con Wi-Fi e Alexa. Su Amazon, grazie a un'offerta limitata, puoi acquistarlo a soli 110,39 euro anziché 189,99.

Purificatore d'aria intelligente: l'ideale per la tua casa

Il purificatore d'aria intelligente HY4866-WF del marchio Morento è stato progettato appositamente per catturare con la massima efficacia le particelle come polvere e polline solitamente trasportate dall'aria. Quello di cui parliamo oggi, dunque, non è una semplice soluzione ma molto di più.

È perfetto per purificare l'aria degli ambienti domestici di grandi dimensioni ed è in grado di garantire almeno un ricambio d'aria all'ora in ambienti con una superficie fino a 100 m². Inoltre, grazie al supporto per l'app dedicata è possibile monitorare la qualità dell'aria degli ambienti della casa mediante lo smartphone.

Grazie al supporto al Wi-Fi, infatti, il controllo tramite app si trasforma in una sorta di vero e proprio telecomando. Non manca la possibilità di impostare un programma adatto alle tue esigenze al fine di ottenere un risultato nel massimo del comfort monitorando anche la durata del filtro.

Per consentire agli utenti di avere il meglio dell'esperienza d'uso, il costruttore ha progettato questo dispositivo per supportare anche servizi di controllo vocale intelligente come Amazon Alexa o Google Assistant.

Che aspetti? Sono già tanti gli utenti che hanno deciso di acquistare questo prodotto a soli 110,39 euro grazie a uno sconto del 24% a cui puoi aggiungere un coupon sconto di 15 euro prima di concludere l'acquisto e il codice promozionale 2KPUJ4SE grazie al quale risparmi un ulteriore 10%. Ricorda che puoi utilizzare il timer da 2/5/8 ore per far funzionare questo purificatore d'aria anche durante il sonno o quando esci di casa.