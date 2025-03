Il termostato smart di Netatmo ti fa risparmiare adattandosi alle tue esigenze: scopri la promo Amazon

Il mercato è pieno di dispositivi per la domotica, ma oggi a distinguersi è il termostato smart di Netatmo, che con l'offerta di Amazon costa solo 109,99€, compresa spedizione. Il risparmio sul prezzo di listino è del 28%, quindi meglio approfittarne subito. Questo dispositivo, per chi non conoscesse le sue funzioni, garantisce un controllo totale del riscaldamento domestico, con un occhio attento al risparmio energetico e alla semplicità d'uso. È compatibile con caldaie individuali di diverse tipologie, tra cui gas, elettricità, legna e pompe di calore, e la sua installazione è davvero semplice.

Una soluzione smart per una casa sempre alla giusta temperatura

Uno dei principali vantaggi di questo dispositivo è il fatto di poter essere controllato da remoto tramite l'app gratuita disponibile per smartphone e tablet. Ciò significa che, ovunque tu sia, puoi regolare la temperatura della tua casa con un semplice tocco e renderla perfetta prima del tuo rientro. Inoltre, il termostato è compatibile con Siri, Alexa e Google Assistant, quindi supporta il controllo vocale, rendendo la gestione ancora più semplice e comoda.

Il termostato di Netatmo prevede anche la funzione Auto-Adapt, che considera le condizioni atmosferiche esterne e le caratteristiche termiche dell’abitazione per mantenere sempre la temperatura ideale. Questo garantisce un ambiente confortevole senza sprechi di energia. Inoltre, grazie alle modalità Assente e Antigelo, il termostato consente rispettivamente di impostare temperature ridotte quando si è fuori casa o in vacanza e di attivare il riscaldamento quando la temperatura ambientale è eccessivamente bassa.

Utilissima poi la sua capacità di fornire informazioni dettagliate sui consumi energetici. Attraverso la cronologia e il Bilancio sul Risparmio Energetico, l’utente può monitorare l’andamento della spesa e apportare eventuali miglioramenti per ottimizzare il consumo di energia e, di conseguenza, ridurre i costi in bolletta.

Dal punto di vista estetico, il termostato - che è un dispositivo a vista - si distingue per il suo design firmato Philippe Starck, certamente più raffinato rispetto a quelli di tanti altri concorrenti. Inoltre, viene fornito con quattro adesivi colorati, permettendo di personalizzarlo in base allo stile della casa. Infine, c'è la semplicità di installazione, che non può che essere un altro punto a favore: in meno di un’ora, anche chi non ha esperienza con dispositivi smart può configurarlo senza difficoltà. Acquista ora il termostato Netatmo scontato del 28% su Amazon.