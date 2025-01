Il tuo guardiano personale: Videocitofono EZVIZ CP7 con visione notturna e controllo smart

La miglior tecnologia di sorveglianza di sempre, al prezzo più basso che mai: il Videocitofono Ezviz CP7 oggi è in promozione speciale a soli 160,99€ grazie al 23% di sconto Amazon e ad un ulteriore codice promozionale "EZVIZCP7" da applicare per un altro 30% in meno.

Esatto: questa offerta lampo, disponibile ancora per poche ore, ti permette di portare a casa tua in meno di 24h con Amazon Prime un prodotto di qualità superiore ad un prezzo che difficilmente si ripeterà. Dagli originali 300€ di listino a soli 160,99€, non puoi dormirci sopra!

Videocitofono completo con RFID, controllo da App e rilevamento h24 di ogni evento

Inutile girarci intorno: per quanto concerne la sicurezza della propria casa (e della propria persona), i prodotti EZVIZ sono i migliori sul mercato. Questo videocitofono non è da meno: con controllo smart intelligente e accesso domestico da remoto anche grazie agli assistenti vocali Amazon Alexa e Google Assistent, il modello CP7 ti permette di avere una panoramica completa e dettagliata.

Con il Videocitofono EZVIZ CP7 potrai registrare video in formato 2K, rilevare persone sospette e inviare notifiche in tempo reale sull'applicazione. Con una visione angolare di 162°, avrai la possibilità di verificare l'identità di una persona dalla testa ai piedi, per non parlare della personalizzazione attuabile.

Scegli il suono più piacevole del tuo campanello fra 20 melodie, senza preoccuparti delle intemperie grazie alla copertura protettiva impermeabile. Le funzioni AI consentono di rilevare in maniera ancora più intelligente il movimento delle persone e le zone di rilevamento, il tutto senza pagare alcun canone di abbonamento: basta acquistarlo e installarlo. Dotato di visione notturna e possibilità di apertura con RFID, il Videocitofono EZVIZ CP7 è davvero il meglio a cui puoi ambire per la sicurezza della tua abitazione, anche quando non sei fisicamente in casa.

Non aspettare: applica manualmente il codice promozionale su Amazon per risparmiare il 30%, che si aggiunge al 23% dell'offerta lampo per il Videocitofono EZVIZ CP7 a soli 160,99€.