Il tuo nuovo laptop per lo studio e il lavoro creativo: MacBook Air M2, sconto ESAGERATO su Amazon per poche ore

Il MacBook Air 2022 con chip M2 è uno dei notebook più leggeri, potenti e versatili attualmente sul mercato. Dotato di un display Liquid Retina da 13,6 pollici, di un processore composto da una CPU 8-core, una GPU 8-core, 16 GB di RAM e 256 GB di SSD, questo laptop è perfetto per tantissime attività, dallo studio al lavoro creativo e non solo.

Il design ultrasottile e leggero lo rende ideale per chi ha bisogno di un dispositivo performante ovunque. La batteria a lunga durata, unita alle ottimizzazioni del chip M2, garantisce prestazioni eccezionali con consumi ridotti.

Oggi è disponibile su Amazon a 999,00€, con spese di spedizione comprese, un’opportunità da non perdere per chi cerca un notebook di fascia alta a un prezzo competitivo.

MacBook Air (2022): il miglior laptop per lo studio e il lavoro

Il cuore di questo MacBook Air è il chip Apple Silicon M2, che offre un salto prestazionale del 18% sulla CPU e del 35% sulla GPU rispetto al modello precedente con M1. Questa potenza extra si traduce in una maggiore fluidità in editing video, programmazione, grafica 3D e multitasking avanzato.

Grazie all'architettura unificata di Apple, CPU, GPU e memoria lavorano insieme per offrire prestazioni incredibili con il minimo consumo energetico, permettendo di usare il dispositivo per ore senza bisogno di ricarica.

Lo schermo Liquid Retina di questo MacBook Air è uno dei più avanzati mai visti su un laptop Apple:

Risoluzione superiore a 2K con 500 nit di luminosità;

Ampia gamma cromatica P3 per colori vividi e dettagli nitidi;

True Tone per un’esperienza visiva più naturale e meno affaticante per gli occhi.

È un pannello perfetto per grafici, fotografi e videomaker, ma anche per chi semplicemente vuole godersi film, serie TV e contenuti multimediali con qualità superiore. Con uno spessore di soli 1,13 cm e un peso di 1,24 kg, il MacBook Air M2 è progettato per essere estremamente portatile. Grazie alla scocca in alluminio riciclato, è resistente e leggero allo stesso tempo, perfetto per chi viaggia spesso o lavora in mobilità.

Una delle caratteristiche più apprezzate di questo laptop è la batteria a lunghissima durata. Grazie al chip M2, il portatile riesce a garantire fino a 18 ore di utilizzo con una singola carica, rendendolo il compagno ideale per lavoro, studio o intrattenimento senza interruzioni. Non di meno, è dotato di tastiera Magic Keyboard, che offre un’esperienza di digitazione fluida e confortevole. Il Touch ID integrato permette di sbloccare il dispositivo, effettuare acquisti e accedere alle app in modo rapido e sicuro con un solo tocco.

Ora disponibile su Amazon a soli 999,00€, con spese di spedizione comprese, è il momento perfetto per acquistarlo e passare a un’esperienza Apple.