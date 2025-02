Il tuo nuovo laptop per l’università e il lavoro è in offerta speciale su Amazon: Dell Inspiron 15 scontato del 21%

Il Dell Inspiron 15 3535 è un notebook versatile e potente, ideale per chi è alla ricerca di un dispositivo performante per il lavoro, lo studio e l’intrattenimento.

Con un processore AMD Ryzen 5 7520U, 8GB di RAM e un SSD da 512GB, è in grado di assicurare una grande velocità e fluidità nell’utilizzo quotidiano, garantendo al contempo un’ottima esperienza per l’utente. Il display Full HD+ da 15,6 pollici, la grafica AMD Radeon e il sistema operativo Windows 11 Home preinstallato lo rendono pronto all’uso fin dall’unboxing. Pensa che si trova su Amazon a soli 379,00€, con il 21% di sconto.

Dell Inspiron 15 3535: potenza, affidabilità e design elegante, ora in offerta su Amazon

Il cuore del Dell Inspiron 15 3535 è il processore AMD Ryzen 5 7520U, un chip potente ed efficiente che garantisce ottime prestazioni per multitasking, navigazione web, produttività e streaming. I 4 core e 8 thread ti faranno gestire senza problemi software di ufficio, editing leggero e applicazioni di produttività, mentre gli 8 GB di RAM assicurano una gestione fluida delle operazioni, con aperture rapide e transizioni senza lag.

Grazie all’SSD da 512 GB, il computer assicura tempi di avvio rapidissimi, caricamenti istantanei e trasferimenti di file ultra veloci. Il display da 15,6 pollici con risoluzione Full HD+ (1920 x 1080) ti farà vedere immagini nitide, colori vibranti e dettagli ben definiti, perfetto per guardare film, lavorare su documenti o navigare online. La tecnologia anti-riflesso invece, serve per ridurre l’affaticamento visivo, rendendo il notebook ideale anche per lunghe sessioni di utilizzo.

La scheda grafica AMD Radeon offre prestazioni ottime per streaming in alta definizione, editing leggero e giochi casual, garantendo fluidità e dettagli ben definiti. Il notebook arriva con Windows 11 Home già installato, permettendoti di iniziare subito a lavorare senza dover installare aggiornamenti o software aggiuntivi. L’interfaccia moderna e intuitiva di Windows 11 rende l’esperienza utente ancora più piacevole e produttiva.

Il Dell Inspiron 15 3535 è un notebook completo e bilanciato, perfetto per tutte le attività, dallo studio all’intrattenimento. Grazie all’offerta su Amazon a 379,00€, con il 21% di sconto, non puoi lasciartelo sfuggire. le spese di spedizione sono comprese nel prezzo dell’articolo.