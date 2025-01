Il tuo nuovo PC per lo studio e il lavoro: Lenovo IdeaPad 3 è in offerta con uno sconto del 17%

Il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il notebook perfetto per chi cerca un prodotto leggero, versatile, per l’università o per il lavoro, capace di offrire sempre prestazioni affidabili, tanta velocità (anche nel gaming) e magari con un design elegante e minimalista.

Dispone un ampio schermo 15,6" Full HD, di un SoC Intel Core i5-12450H, di ben 16GB di RAM e di un SSD da 512GB, così avrai tutto ciò che ti serve per affrontare tutti gli scenari al meglio. Lo puoi acquistare su Amazon a soli 579,00 euro, grazie a uno sconto del 17%, è un'offerta da non lasciarsi scappare.

Lenovo IdeaPad Slim 3: prestazioni elevate e design moderno a soli 579,00€

Equipaggiato con il processore Intel Core i5-12450H, questo laptop garantisce prestazioni fluide e veloci, anche per applicazioni più esigenti. Che si tratti di multitasking, o per la creazione di contenuti e dirette in streaming, il nuovo IdeaPad Slim 3 sarà sempre pronto a soddisfare ogni tua esigenza.

Con 16GB di RAM, il sistema è sempre reattivo, anche con molteplici applicazioni aperte. L’SSD da 512GB offre spazio sufficiente per archiviare documenti, file multimediali e software, garantendo tempi di avvio e caricamento rapidi.

Il display 15,6" Full HD (1920x1080) offre immagini nitide e colori vivaci, ideali per lavorare, guardare film o navigare sul web. La finitura antiriflesso serve per ridurre l'affaticamento visivo, così lo troverai perfetto anche durante le lunghe sessioni di utilizzo.

Con un profilo sottile e la colorazione Arctic Grey, questo PC vanta un’estetica moderna ed elegante. È leggero, così lo troverai semplice da trasportare, anche nelle giornate più movimentate e impegnative.

Grazie al WiFi 6, offre una connessione stabile e ultraveloce, perfetta per le videochiamate, per le dirette in streaming e non solo. Con le numerose porte presenti sul frame laterale potrai collegare facilmente periferiche e accessori.

Con un prezzo di soli 579,00 euro, con uno sconto del 17%, il Lenovo IdeaPad Slim 3 è il migior laptop da comprare se ti serve un nuovo PC per l’università, per lo studio o il lavoro.