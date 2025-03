Il tuo nuovo tablet per lo studio e l’intrattenimento è qui: iPad (2022) da 256 GB, offerta a tempo

iPad 2022 (10ª generazione) è un tablet potente e versatile, perfetto per studio, lavoro e intrattenimento. Con un ampio display Liquid Retina da 10,9 pollici, 256GB di memoria e un design moderno, offre prestazioni elevate e un’ottima esperienza d’uso grazie al chip A14 Bionic.

Ora lo trovi su Amazon a 449,00€ grazie a un'offerta a tempo limitato, rappresenta un’ottima occasione per chi cerca un tablet Apple con ampio spazio di archiviazione e funzionalità avanzate.

iPad 2022 (10ª generazione) in offerta su Amazon: 256 GB a 449,00€

Il display Liquid Retina da 10,9 pollici offre colori brillanti e dettagli nitidi, perfetto per:

lo streaming video e film in alta qualità

l’editing di foto e il disegno digitale

la navigazione e l’utilizzo di app con maggiore spazio visivo.

La tecnologia True Tone adatta automaticamente la luminosità e la temperatura del colore in base all’ambiente, riducendo l'affaticamento degli occhi. Sotto la scocca è equipaggiato con il chip A14 Bionic, lo stesso utilizzato su iPhone, garantendo:

prestazioni rapide e fluide per multitasking e gaming

efficienza energetica migliorata per una batteria più duratura

eccellente gestione delle app di produttività e creatività.

Questo lo rende perfetto per studenti, professionisti e utenti che vogliono un tablet reattivo e affidabile. Con 256GB di spazio di archiviazione, l’iPad consente di salvare foto, video e file di grandi dimensioni, scaricare app e giochi senza preoccupazioni di spazio, archiviare documenti e materiali di studio o lavoro in modo pratico.

Vanta poi una fotocamera posteriore da 12MP con registrazione video in 4K, perfetta per catturare immagini dettagliate e girare video di alta qualità. La camera frontale da 12MP ultra-grandangolare è ottimizzata per videochiamate nitide su FaceTime e Zoom, con la funzione Center Stage che mantiene sempre il volto al centro dello schermo.

L’iPad 2022 supporta la Apple Pencil di prima generazione, perfetta per prendere appunti, disegnare e modificare documenti con precisione. È compatibile anche con la Magic Keyboard Folio, trasformandosi in un dispositivo perfetto per scrivere, lavorare e studiare con il massimo comfort.

Grazie all’offerta a tempo limitato su Amazon, l’iPad (2022) è disponibile a 449,00€, un prezzo competitivo per chi desidera un tablet performante e versatile con ampio spazio di archiviazione.