Il tuo salotto come un cinema con la smart TV Samsung da 50": solo oggi risparmia 46€

Non importa che tu sia un appassionato di calcio, un videogiocatore incallito o voglia goderti al massimo la tua serie TV preferita: un televisore da 50 pollici resta il massimo da desiderare.

Con uno schermo così ampio, abbinato alle più recenti tecnologie dei display, puoi senza dubbio provare emozioni difficilmente ripetibili con televisori più piccoli. Questi prodotti così avanzati hanno un unico problema: i costi eccessivi.

Per ottenere una TV con queste dimensioni dovrai infatti spendere svariate centinaia di euro e, soprattutto in tempo di crisi, un dispositivo di questo dispositivo potrebbe dunque rimanere un semplice sogno. L'ultima promozione di Amazon potrebbe però cambiare le carte in tavola.

Solo per poche ore, infatti, sul noto sito è disponibile uno dei prodotti migliori del settore come la Samsung TV Serie CU7090 da 50" con un'offerta che abbassa il suo costo del 12%.

Ciò significa che questo gioiellino tecnologico nelle prossime ore potrebbe essere nel tuo salotto spendendo solo 349€ rispetto ai 395,60€ del prezzo di listino.

Lascia a bocca aperta la tua famiglia e i tuoi amici con Smart TV Samsung da 50" nel tuo salotto

Il modello che ti offre Samsung è in grado di offrirti dettagli nitidi e colori vivaci, anche grazie al supporto del processore Crystal 4K, in grado di assicurarti una risoluzione di 3840x2160 pixel. A ciò si aggiunge anche la tecnologia PurColor per una resa cromatica realistica, che pochi modelli (anche di fascia alta) sono in grado di garantirti.

La qualità di immagine HDR offre scene buie e luminose più nitide grazie al Contrast Enhancer, mentre il Motion Xcelerator garantisce un'esperienza di gioco straordinaria con immagini fluide.

Di fatto, Samsung TV Serie CU7090 si dimostra un prodotto capace di accompagnarti sia durante la visione dei film che durante le partite più movimentate al tuo videogioco preferito.

La smart TV di cui stiamo parlando è pronta a offrirti una qualità sopra la media anche nel contesto audio, forte di un sistema surround OTS Lite sincronizza perfettamente il suono con l'azione a schermo. Inoltre, la funzionalità Q-Symphony permette una perfetta armonia tra gli altoparlanti del televisore e una eventuale soundbar esterna (non inclusa al momento dell'acquisto). Grazie alla funzionalità SmartThings di Samsung, infine, la TV si può trasformare in un vero e proprio hub per la tua smart home.

Samsung TV Serie CU7090, venduta solitamente al costo di 395€, è già un dispositivo che ti garantisce un rapporto qualità-prezzo vantaggioso. Se a ciò aggiungi la possibilità di "abbattere" il prezzo di listino di ben 46€ per acquistare la TV a soli 349€, è facile capire perché così tante persone stanno già acquistando questo prodotto.