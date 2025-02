Illumina i tuoi spazi senza consumi: due faretti solari a LED, resistenti alle intemperie e perfetti per ogni ambiente, ora con il 10% di sconto

Se vuoi illuminare il tuo giardino, il cortile, il garage o l’ingresso di casa senza consumare energia elettrica, il kit da due faretti solari LED che ti proponiamo adesso da Amazon è una soluzione efficiente ed ecologica.

Grazie ai 185 LED ad alta luminosità e alle tre modalità di funzionamento, queste lampade assicurano un’illuminazione potente e automatica, accendendosi solo quando rilevano un movimento nelle vicinanze. Inoltre, sono certificate IP65, così da risultare resistenti alle intemperie, perfette per l’uso all’aperto per tutto l’anno.

Acquista adesso il set da due pezzi disponibile su Amazon a soli 16,99€, con il 15% di sconto sul prezzo di listino; si tratta di un’offerta a tempo limitato da non perdere.

Sensore di movimento intelligente per un'illuminazione automatica con i faretti LED di Amazon

Queste lampade solari a LED sono dotate di un sensore di movimento ad alta sensibilità, che rileva la presenza di persone o veicoli fino a 5 metri di distanza. In questo modo, la luce si accende solo quando è necessario, garantendo sicurezza e risparmio energetico.

I faretti solari offrono tre diverse modalità di funzionamento, che puoi selezionare in base alle tue esigenze:

Modalità luce intensa con movimento : la luce si accende al massimo quando rileva movimento e si spegne dopo pochi secondi.

: la luce si accende al massimo quando rileva movimento e si spegne dopo pochi secondi. Modalità luce soffusa con movimento : la lampada rimane accesa con una luce tenue e si illumina completamente quando rileva un movimento.

: la lampada rimane accesa con una luce tenue e si illumina completamente quando rileva un movimento. Modalità luce costante: la luce rimane accesa in modo continuo per alcune ore dopo il tramonto.

Questa versatilità li rende perfetti per qualsiasi utilizzo, dall’illuminazione di passaggi pedonali alla sicurezza per il garage. Non di meno si ricaricano grazie al pannello solare integrato, eliminando completamente il bisogno di cavi o batterie. Durante il giorno accumulano energia solare, per poi accendersi automaticamente al calare del sole. Un sistema 100% ecologico e a costo zero, perfetto per ridurre i consumi elettrici senza rinunciare a un’illuminazione efficace.

Progettate per l’uso all’aperto, queste lampade sono certificate IP65, il che significa che resistono a pioggia, vento, neve e umidità senza problemi. Infine, considera che l’installazione è facilissima: basta fissare le lampade alla parete con le viti incluse, senza bisogno di collegamenti elettrici. Puoi posizionarle su cancelli, garage, pareti esterne, giardini o vialetti, ottenendo subito un’illuminazione automatica e intelligente.

Con 185 LED, un sensore di movimento e ben tre modalità di funzionamento, questi faretti a LED sono la scelta ideale per illuminare gli spazi esterni senza costi in bolletta; con l’offerta del giorno su Amazon li paghi soltanto 16,99€ con il 15% di sconto.