Imetec GranToast, solo oggi in offerta: scelta top per i tuoi toast extra farciti

I toast farciti sono uno spuntino ideale, sia come aperitivo che come merenda, ma anche in sostituzione di un qualunque altro pasto giornaliero.

Nonostante tu lo possa pensare, prepararli non è così semplice. Il formaggio che cola o il pane che si rompe, sono ostacoli che potresti affrontare, soprattutto se stai utilizzando un tostapane non all'altezza.

Per ottenere dei toast extra farciti di alto livello, hai bisogno di un prodotto premium. Il tostapane Imetec GranToast rientra in questa ristretta cerchia di modelli, candidandosi come uno dei migliori dispositivi oggi sul mercato.

Non solo: oggi questo tostapane è anche disponibile per un prezzo speciale. Grazie a uno sconto del 32%, puoi infatti acquistarlo per soli 40,99€, risparmiando ben 19€ rispetto al prezzo di listino.

Imetec GranToast scontato del 32%? Ecco perché non dovresti perdere questa promozione

Se sei un amante dei toast extra farciti, Imetec GranToast è stato pensato proprio per te.

Questo tostapane è dotato di fessure extralarge, risultando capace di tostare in modo perfetto qualunque tipo di pan carré (anche i più spessi), senza rischio di rompere le fette.

La potenza di 600 W ti garantisce una cottura rapida e uniforme, mentre i 10 livelli di doratura ti permettono di personalizzare il grado di tostatura alla perfezione. Le due pinze in acciaio Inox sono progettate per evitare che il formaggio coli, grazie al fondo chiuso. Non solo: queste sono apribili a 360 gradi e regolabili in larghezza.

l timer con funzione di auto spegnimento e segnale acustico di fine cottura, ti avvisa quando il tuo toast è pronto, evitandoti frequenti controlli.

E la pulizia? Con Imetec GranToast è facile e soprattutto sicura. Il tostapane dispone di un cassetto raccoglibriciole estraibile e pareti esterne fredde anche durante la cottura. L'avvolgicavo integrato, infine, rende più comodo il suo posizionamento in cucina, anche se hai a disposizione poco spazio.

Tutte queste caratteristiche, abbinate al prezzo speciale di soli 40,99€, rendono Imetec GranToast una scelta quasi obbligatoria se sei un fan dei toast.