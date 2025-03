Immagini straordinarie e un suono avvolgente con la smart TV Samsung QLED da 32” (-17% sul prezzo)

Samsung QE32Q50AEUXZT è una smart TV dotata di tecnologia QLED, di un pannello da 32 pollici con risoluzione Full HD, progettata per offrire una qualità d’immagine premium grazie al Quantum Dot e al Quantum HDR. Con un design sottile, alla compatibilità con Alexa e Google Assistant e all’audio OTS Lite, questo modello rappresenta una scelta ideale per chi cerca un televisore compatto ma senza rinunciare a nulla. Approfittane subito: lo trovi su Amazon a 379,00€ grazie allo sconto del 17%. Offre prestazioni elevate e un’ottima esperienza di visione.

Samsung smart TV (QE32Q50AEUXZT) da 32" in offerta su Amazon: qualità Full HD e HDR a 379,00€

La tecnologia QLED (Quantum Dot LED) consente di riprodurre il 100% del volume colore, garantendo immagini più vivide, con contrasti profondi e dettagli ben definiti. Grazie a ciò, la TV migliora ulteriormente la gamma dinamica delle immagini, ottimizzando luminosità e contrasto per offrire scene più realistiche e dettagliate.

La risoluzione Full HD (1920x1080 pixel) assicura una visione nitida e chiara, ideale per film, serie TV e videogiochi.

Il sistema OTS Lite (Object Tracking Sound Lite) invece, analizza i contenuti in riproduzione e regola il suono in base alla posizione degli oggetti sullo schermo, offrendo un’esperienza audio più immersiva.

Il risultato è un suono tridimensionale che segue il movimento delle immagini, migliorando la percezione degli effetti sonori.

Questa TV Samsung è dotata di Smart Hub, un’interfaccia intuitiva che permette di accedere rapidamente alle principali piattaforme di streaming come Netflix, Prime Video, Disney+ e YouTube.

È compatibile con Bixby, Alexa e Google Assistant, permettendo di controllare la TV con la voce, cambiare canale, regolare il volume o avviare le app senza telecomando.

Il design sottile conferisce alla TV un aspetto moderno e minimale, perfetto per qualsiasi ambiente domestico. Può essere posizionata su un mobile TV o montata a parete per un look più pulito. Non di meno, gode di una connettività completa, con:

3 porte HDMI , per collegare console, lettori Blu-ray e soundbar;

, per collegare console, lettori Blu-ray e soundbar; 2 porte USB , per riprodurre contenuti multimediali da chiavette o hard disk;

, per riprodurre contenuti multimediali da chiavette o hard disk; WiFi e Bluetooth , per una connessione senza fili stabile e veloce;

, per una connessione senza fili stabile e veloce; Ingresso ottico e Ethernet, per il collegamento a dispositivi audio o rete cablata.

Grazie allo sconto del 17%, la smart TV Samsung QE32Q50AEUXZT QLED Full HD 32” la trovi su Amazon a 379,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese.