In sconto le Beats Solo 4: stile, qualità audio e 50 ore di autonomia

Le Beats Solo 4 sono cuffie wireless che offrono un mix di design, qualità sonora e autonomia che non passa inosservato. Con una durata della batteria di 50 ore e il supporto dell'audio spaziale personalizzato, queste cuffie promettono un'immersione totale nella musica e nei podcast. Compatibili sia con iOS che con Android, le puoi acquistare in offerta su Amazon approfittando dello sconto del 26%.

Un equilibrio perfetto tra comfort e prestazioni

Trattandosi di un prodotto a marchio Beats (quindi Apple), non stupisce la qualità costruttiva solida e raffinata, con padiglioni morbidi, un archetto regolabile Flex-grip e una struttura resistente che garantisce durabilità nel tempo. Il suono, grazie all'architettura acustica personalizzata e i nuovi driver da 40mm, è potente e avvolgente, con bassi profondi e ben definiti per l'ascolto di qualsiasi genere musicale.

Il bilanciamento sonoro è stato ottimizzato, mentre l'audio spaziale con rilevamento dinamico della posizione della testa regala un ascolto tridimensionale e coinvolgente.

Su ottimi livelli si posiziona anche l'autonomia. Grazie a un'efficienza energetica migliorata, le Solo 4 garantiscono fino a 50 ore di riproduzione con una singola ricarica, un risultato straordinario per la loro categoria. Inoltre, la tecnologia Fast Fuel permette di ottenere fino a 5 ore di ascolto con soli 10 minuti di ricarica, un vantaggio notevole per chi è spesso in movimento e ha bisogno di una ricarica rapida prima di uscire di casa. In alternativa, è possibile utilizzare il cavo audio da 3,5mm in dotazione, così si può ascoltare musica senza doversi preoccupare della batteria.

Le cuffie Beats si collegano a smartphone, tablet e computer sfruttando il Bluetooth, con una connessione stabile che permette un accoppiamento rapido e senza intoppi. Possono essere abbinate a dispositivi iOS, iPadOS, macOS, Windows e Android, supportano le funzioni Dov'è e Trova il mio dispositivo e permettono anche di comunicare con Siri, per un controllo più semplice di chiamate e musica tramite comandi vocali.

Le Solo 4 vantano un look premium, con cerniere in acciaio spazzolato e cuscinetti morbidi che consentono anche un utilizzo prolungato. Lo stile però non è tutto, perché queste cuffie danno il meglio di loro anche durante le chiamate e i meeting online, garantendo una comunicazione chiara grazie alla riduzione del rumore ambientale.

Si fa apprezzare anche la ricca dotazione di accessori composta da una custodia per il trasporto, un cavo da USB-C a USB-C utile sia per l'ascolto che la ricarica, un cavo analogico da 3,5mm e una guida rapida con tutte le informazioni per un utilizzo completo. Approfitta dello sconto: acquista le Beats Solo 4 in offerta.