Internet stabile senza installare cavi? ‎TP-LINK TL-WPA1000 KIT solo oggi a 74,99€

Avere accesso a una connessione solida, soprattutto se hai una casa ampia, può non essere qualcosa di scontato.

Forse hai provato a cambiare operatore ma la situazione non è migliorata e, l'unica via che ti sembra percorribile e installare nuovi cavi, con un lavoro lungo ed estenuante?

In realtà esiste una soluzione pratica ed economica per garantirti accesso a Internet da qualunque angolo della tua abitazione, senza particolari limiti.

Stiamo parlando del kit TL-WPA1000 proposto da TP-LINK, un prodotto che grazie alla tecnologia HomePlug AV2 ti consente di trasformare l'impianto elettrico domestico in una rete Gigabit, garantendo velocità fino a 1000 Mbps su Powerline e AC1200 su Wi-Fi Dual Band.

Tieni presente che, solo per le prossime ore, questo piccolo ma potente dispositivo è disponibile con una riduzione del prezzo del 6%, che si traduce nella possibilità di potenziare la tua rete domestica per appena 74,99€. Approfitta subito della promozione!

Basta lag, buffering e rallentamenti di connessione: con kit TL-WPA1000 di TP-LINK online senza problemi

Grazie a TP-Link TL-WPA1000 Kit Powerline, migliorare la connessione significa semplicemente attaccare una spina.

Collegando il kit all'impianto elettrico, questo trasmette dati ad alta frequenza, con velocità che possono raggiungere i 1000 Mbps. Come se non bastasse, il prodotto di TP-Link ti offre una connessione Wi-Fi Dual Band AC1200, con velocità fino a 867 Mbps nella banda da 5 GHz e 300 Mbps in quella da 2.4 GHz.

Cosa significa tutto ciò?

In qualunque stanza della tua abitazione potrai vedere la tua serie TV preferita in streaming o giocare online, senza alcun tipo di rallentamento, buffering o lag.

Se poi vuoi ottenere una connessione ancora più solida e performante, puoi collegare qualunque tipo di smart TV o console al kit, sfruttando la porta Gigabit Ethernet. Non solo: se possiedi un router compatibile OneMesh, puoi integrarlo facilmente per creare una rete mesh unificata che garantisce una banda di connessione ancora più potente e stabile.

E per quanto riguarda la configurazione? Con la tecnologia Wi-Fi Auto-Sync è tutto molto semplice, anche se sei negato con la tecnologia.

Se hai problemi di connessione in determinate aree della tua casa, TP-Link TL-WPA1000 Kit Powerline può essere la chiave di svolta definitiva che stavi aspettando da tempo. Acquistalo ora in offerta a 74,99€ su Amazon.