iPad 10 è il tablet perfetto per lavoro e università: sconto Amazon e lo paghi a rate

iPad 10 torna protagonista di una fantastica offerta su Amazon: il modello WiFi da 64GB è disponibile, in tutte le colorazioni, a 351,99 euro invece di 409. Il tablet è acquistabile anche a rate: ti basta attivare l'apposita opzione che trovi al checkout.

iPad 10: il tablet che ti accompagna in tutto

Questo iPad è destinato a dare una marcia in più alla tua produttività, allo studio e anche all'intrattenimento. È dotato di un fantastico display Liquid Retina da 10,9 pollici con tecnologia True Tone che adatta luminosità e colori all'ambiente regalandoti sempre un'immagine perfetta per ogni genere di contenuto.

Ad alimentare il tutto ecco il chipset A14 Bionic, formato da CPU 6-core e GPU 4-core, capace di garantire performance scattanti non solo per il multitasking, ma anche per l'editing di video, app di grafica o semplicemente per prendere facilmente appunti.

La presenza di un modulo WiFi 6 ti offrirà invece una connettività stabile e veloce.

Il tablet include anche due fotocamere, una posteriore con grandangolo e una frontale orizzontale con ultra grandangolo e funzione di inquadratura automatica da utilizzare per videochiamate e selfie. Entrambi i sensori hanno una risoluzione da 12 megapixel.

Per il resto, con il Touch ID usi la tua impronta digitale per sbloccare il dispositivo, installare app ed effettuare acquisti in sicurezza con Apple Pay, mentre la presenza di un connettore USB-C lo rende universale con praticamente ormai tutti i caricabatterie in commercio o con altri accessori.

Un dispositivo perfetto per accompagnarti al lavoro, all'università o da usare anche per del semplice intrattenimento. Acquistalo adesso al miglior prezzo su Amazon e pagalo anche a rate. Costa solo 351,99€, spese di spedizione comprese.