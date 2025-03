iPad 10ª generazione: performance elevate e design elegante. Oggi in offerta su Amazon

Non è il più potente tra quelli proposti da Apple, eppure l'iPad di decima generazione è ancora oggi uno dei tablet più consigliati per studenti, professionisti e casual user. Come mai questo successo? Sicuramente è merito dell'equilibrio tra potenza, versatilità e design. Con un display ampio e brillante, prestazioni fluide anche con carichi di lavoro più impegnativi e la compatibilità con accessori per incrementare la produttività (come Apple Pencil), l'iPad di 10ª generazione ha tutto quello che serve per una esperienza completa. E il costo è inferiore rispetto al solito: la configurazione da 256GB è acquistabile a 459€ su Amazon, con spedizione gratuita.

L'iPad di 10ª generazione costa meno dei fratelli maggiori, ma ha tutto quello che serve

Di questo iPad si fa immediatamente notare il display Liquid Retina da 10,9 pollici. Con una elevata risoluzione di 2360 x 1640 pixel e la tecnologia True Tone, questo pannello regala immagini molto nitide e con colori vivaci e un contrasto ben calibrato. Per questo motivo è perfetto sia per guardare film e serie TV in alta definizione che per lavorare su documenti o navigare sul web con il massimo comfort visivo.

Il design all-screen con cornici sottili (identico o quasi a quello dei modelli Air e Pro di ultima generazione) si traduce in un’esperienza immersiva e ha permesso ad Apple di eliminare il tasto Home fisico e spostare il Touch ID sul pulsante di accensione superiore.

Per quanto riguarda le performance, all'interno del corpo in alluminio del tablet si nasconde il chip A14 Bionic. Questo processore con CPU 6-core, GPU 4-core e Nerual Engine 16-core garantisce un’ottima fluidità nelle operazioni quotidiane, dalle applicazioni più leggere a quelle più impegnative.

Editing di foto e video, giochi con grafica avanzata e multitasking diventano esperienze rapide e reattive, grazie anche alla perfetta ottimizzazione di iPadOS. La batteria, come da tradizione Apple, assicura un’ottima autonomia: fino a 10 ore di navigazione web o riproduzione video, secondo i dati forniti dall'azienda di Cupertino.

Sul fronte della connettività, il supporto al Wi-Fi 6 consente una navigazione rapida e stabile, perfetta per streaming, videoconferenze e download rapidi. Ci sono anche il Bluetooth, per connettere accessori wireless, e una porta USB-C per la ricarica e il trasferimento dati. Passando alla fotografia, l'iPad di decima generazione è dotato di una grandangolare da 12 megapixel capace di registrare anche in 4K, e di una fotocamera anteriore da 12 megapixel con Center Stage, una funzione che migliora notevolmente l'esperienza durante le videochiamate.

Infine, per creativi, studenti e professionisti c'è la compatibilità con Apple Pencil (modelli USB-C e di 1ª generazione), stylus molto preciso che gli utenti possono utilizzare per disegnare, prendere appunti, sottolineare, firmare documenti e altro ancora. Cosa aspetti? Acquista subito il tuo prossimo iPad a 459€ su Amazon.