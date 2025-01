iPhone 15: prezzo shock su Amazon per poche ore, è il best buy del giorno

iPhone 15 è uno smartphone entry level di Apple che vanta un design minimal e dispone di una scheda tecnica all’avanguardia. È in super sconto su Amazon con un risparmio pari al 17% sul valore di listino; di fatto, è disponibile al prezzo di 731,99 euro.

Il modello in questione è quello in colorazione nra con 128 GB di memoria interna (non espandibile ovviamente).

Questo è il momento perfetto per passare a un dispositivo Apple di ultima generazione, con prestazioni eccezionali e una memoria capiente per ogni esigenza.

iPhone 15: non chiamatelo “base gamma”, è molto di più

L’iPhone 15 è alimentato dal potente chip A16 Bionic, lo stesso che ha definito gli standard di velocità e efficienza energetica con la serie Pro del 2022. Questo processore garantisce un’esperienza fluida e reattiva, ottima sia con i titoli più impegnativi che con le app più pesanti ed energivore.

Il display Super Retina XDR offre immagini incredibilmente nitide e colori brillanti, perfetti per goderti contenuti multimediali, lavorare o navigare sul web.

Con una diagonale di 6,1 pollici, lo schermo è comodo da usare con una sola mano, ma abbastanza ampio per un’esperienza immersiva. La fotocamera principale da 48 MP introduce un salto di qualità nella fotografia mobile.

Grazie al sensore avanzato e alle modalità fotografiche, puoi scattare foto straordinarie, anche in condizioni di scarsa illuminazione. Il sistema include anche una modalità Telephoto 2x, per catturare immagini dettagliate da lontano.

La fotocamera frontale, con modalità Ritratto migliorata, garantisce selfie perfetti e videochiamate di alta qualità. Il design in vetro e alluminio non solo è elegante, ma anche resistente agli urti e ai graffi. Inoltre, l’iPhone 15 è più sostenibile grazie all’uso di materiali riciclati, rendendolo una scelta tecnologica responsabile.

Il device in questione, anche se è stato il base gamma della serie del 2023, ha introdotto la porta USB-C nella line-up di smartphone di Cupertino; una novità che ha semplificato di molto il trasferimento dati e la ricarica, rendendola quindi con una vasta gamma di accessori e dispositivi.

Con un’autonomia esagerata, l’iPhone 15 ti accompagna per tutto il giorno senza necessità di ricariche frequenti.

È perfetto per chi ha bisogno di un dispositivo affidabile in ogni situazione. I 128 GB di spazio offrono ampio margine per salvare foto, video, documenti e app, senza preoccuparti di esaurire rapidamente la memoria.

Con uno sconto del 17%, il prezzo scende a 731,99€, rendendo questa offerta su Amazon una delle migliori attualmente presenti sul mercato per acquistare un iPhone 15.