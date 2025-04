Irrigazione smart, zero pensieri: Gardena è il set che fa tutto da sotto terra, al minimo storico

A prima vista sembra solo un semplice pozzetto interrato. Ma in realtà sotto quella botola si nasconde un concentrato di tecnologia smart: il Set pre-cablato 9V Bluetooth di GARDENA - oggi a prezzo occasione di soli 273,95€ grazie al 24% di sconto Amazon - è il nuovo alleato dei giardinieri digitali (anche di quelli con il pollice grigio).

Si tratta di una scatola da interrare, già pronta all’uso, che ospita fino a tre valvole di irrigazione GARDENA 9V (vendute separatamente). Una volta sistemata nel terreno, diventa praticamente invisibile, ma continua a lavorare in modo silenzioso ed efficiente.

Installazione facilissima, perfetto per giardini di medie e grandi dimensioni

L’installazione è facilissima: il sistema è già cablato, quindi devi solo posizionarlo e collegare le valvole. Non serve alimentazione esterna, perché funziona a batteria, e non dovrai fare alcun tipo di scavo invasivo. Inoltre, il design è resistente e studiato per affrontare pioggia, terra e anche qualche calpestamento occasionale, restando protetto sotto la superficie del tuo giardino.

Il controllo via app è intuitivo e funziona fino a dieci metri di distanza. Puoi impostare orari, giorni e durata dell’irrigazione senza toccare fisicamente l’impianto. È la soluzione perfetta per prendersi cura del prato, dell’orto, delle aiuole o di qualsiasi impianto a goccia, con la certezza che tutto sarà gestito alla perfezione anche se sei via per il weekend o in vacanza.

Un grande vantaggio è anche la modularità: puoi partire con un impianto base e ampliarlo nel tempo, aggiungendo altre valvole senza dover rifare l’intera installazione. L’efficienza idrica è un altro punto a favore, perché puoi regolare tutto in modo preciso e ridurre gli sprechi, mantenendo comunque un giardino rigoglioso e sempre in ordine.

GARDENA Set pre-cablato è una soluzione invisibile, ma super efficace, per trasformare il tuo giardino in un’oasi smart: acquistalo oggi stesso a soli 273,95€ grazie al 24% di sconto Amazon.