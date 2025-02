JBL Clip 4: il compagno perfetto per ogni avventura, impermeabile, con un design premium e suono al TOP, maxi sconto

JBL è un'azienda con una lunga tradizione e che ricopre un ruolo da leader nella produzione di dispositivi audio e oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 31% sulla sua cassa bluetooth, la Clip 4, che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 44,99€. Approfittane adesso e non perdere questa chance!

Cassa bluetooth JBL: offertissima Amazon, ecco tutte le caratteristiche di questo prodotto

Questa cassa bluetooth è dotata della potente tecnologia JBL Pro Sound. JBL Clip 4 è il diffusore Bluetooth ultracompatto da portare sempre con te: con esso riproduci un suono di alta qualità e con bassi corposi direttamente dal tuo smartphone o tablet.

Il design portatile è caratterizzato da tessuti variopinti e da un aspetto premium. Questo speaker tascabile JBL Clip 4 può essere portato ovunque vai, grazie alle sue piccole dimensioni e al moschettone integrato, perfetto, dunque, per essere attaccato ad uno zaino e per fare da compagnia durante le tue passeggiate e le tue avventure.

Infatti, questa cassa è resistente ad acqua e polvere: la certificazione waterproof e dustproof IPX67 rende lo speaker Clip 4 adatto per ascoltare la tua musica preferita in spiaggia, a bordo piscina, sotto la doccia o in montagna durante un'escursione e durante un trekking.

Inoltre questa cassa è dotata di una lunga autonomia ed è capace di streaming senza fili: con una sola ricarica, la Clip 4 offre fino a 10 ore di riproduzione musicale in streaming wireless da qualsiasi dispositivo tramite Bluetooth. Con le spese di spedizione pari a 0 questa cassa targata JBL è davvero imperdibile, ciò che stavi cercando!

Oggi, su Amazon, viene applicato un maxi sconto del 31% sulla cassa bluetooth JBL Clip 4, che viene messa in vendita al costo totale e finale d'acquisto di 44,99€. Aggiungila ora al tuo carrello!