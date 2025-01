La cassa Bluetooth perfetta per le serate in compagnia: sconto immediato su Amazon, spedizione gratuita

Soundcore Motion+ è la cassa Bluetooth portatile che devi comprare oggi: combina un audio di qualità superiore con una costruzione resistente e versatile. Non di meno, è dotata di 30W di potenza, vanta la tecnologia BassUp e gode del supporto all’audio Hi-Res; è perfetta per ogni genere musicale. Ora disponibile su Amazon a soli 69,99 euro, con uno sconto del 5%, è un investimento da fare se sei un appassionato di musica e ami le avventure all’aria aperta.

Soundcore Motion+: una cassa potente e portatile a soli 69,99€

Con una potenza di 30W e il supporto all’audio Hi-Res, la Motion+ offre suoni nitidi e dettagliati con alti cristallini. La tecnologia BassUp amplifica i bassi per un’esperienza ancora più coinvolgente, ideale per feste o ascolti personali.

Grazie all’app dedicata, puoi personalizzare l’EQ per adattare il suono ai tuoi gusti o alle esigenze del momento. È la cassa “Must Have” per chi desidera un’esperienza audio su misura.

La certificazione IPX7 rende questo speaker portatile completamente impermeabile, perfetto per le giornate in piscina, le serate in spiaggia o le escursioni sotto la pioggia. Inoltre, la batteria garantisce fino a 12 ore di riproduzione, accompagnandoti durante tutta la giornata.

Dotata di porta USB-C, ha anche la ricarica rapida e comoda ed è compatibile con tantissimi dispositivi, così potrai utilizzarla ovunque. Come detto, grazie al suo design minimalista e al suo peso contento, la potrai utilizzare sia in casa che in viaggio. È robusta e resistente.

La puoi pagare soltanto 69,99 euro, con uno sconto del 5%; Soundcore Motion+ è la cassa Bluetooth più iconica che ci sia, versatile e performante, perfetta per le serate in compagnia dei tuoi amici. Non lasciartela sfuggire e approfitta oggi della promozione; è un’offerta a tempo limitato. Ci sono le spese di spedizione comprese nel prezzo quindi corri a prenderla.