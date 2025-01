La chiavetta USB di Lexar da 64GB a meno di 13 euro

La chiavetta USB di Lexar da 64 GB è una memoria flash dotata di doppia connessione USB-C e USB-A, ed è in offerta su Amazon al prezzo speciale di 12,63€, con spese di spedizione incluse. E un prodotto ideale per trasferire e archiviare dati in modo veloce e affidabile e poi costa pochissimo grazie alla promozione del noto sito di e-commerce; avrete anche in omaggio la consegna celere e immediata in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.

Chiavetta Lexar da 64 GB: semplicemente un best buy

La chiavetta Lexar supporta lo standard USB 3.2 Gen 1, e permette quindi una velocità di lettura fino a 100 MB/s. Questa rapidità consente di trasferire file di grandi dimensioni, come video, foto ad alta risoluzione e documenti, in pochi secondi. Inoltre, la compatibilità con lo standard USB 2.0 assicura inoltre un utilizzo universale, anche su terminali meno recenti. Con il connettore doppio USB-C e USB-A, può funzionare con tantissimi prodotti differenti: PC, laptop, smartphone Android, Apple, tablet, auto e TV. La funzionalità OTG (On-The-Go) permette di collegarla direttamente a terminali Android per semplificare il trasferimento di file senza bisogno di adattatori esterni.

Realizzata in metallo resistente, il gadget di Lexar offre una protezione duratura per i tuoi dati. È perfetta per lavoro, studio o viaggi e ha un look minimal e discreto, così potrete portarla ovunque senza alcun problema. Con una capacità di 64 GB, avrete spazio sufficiente per memorizzare migliaia di foto, documenti e file multimediali. È una soluzione ideale per i backup, i trasferimenti rapidi o l’archiviazione temporanea.

Con un costo di soli 12,63€ e le spese di spedizione incluse, questa offerta a tempo limitato è da prendere al volo. La consegna sarà celere e immediata, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine grazie al servizio di Prime.