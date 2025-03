La Philips Serie 7000 è la macchina per la pasta che non può mancare nella tua cucina: prezzo a picco su Amazon

Per gustarsi un piatto con pasta fresca bisogna necessariamente andare al ristorante o acquistarla al supermercato? No, perché con la macchina per la pasta Philips Serie 7000 (modello HR2665/93) è possibile fare la pasta in casa, direttamente nella propria cucina. Con funzioni pensate per rendere il tutto più facile e con tanto di app dedicata, oggi questo utilissimo elettrodomestico costa solo 184,99€ con l'Offerta di Primavera di Amazon. Il prezzo è eccezionale, se si considera che quello di listino è di 349,99€. Il risparmio netto, dunque, è del 47%.

Pasta fresca senza sforzo: ecco perché conviene acquistare la Philips Serie 7000

Con la Philips Serie 7000, preparare la pasta fresca in casa è facile e rapido. In meno di 10 minuti, si possono ottenere spaghetti, penne, ravioli e molto altro, pronti per essere cotti e conditi a proprio piacimento. Ciò significa che anche nelle giornate più frenetiche, dove il tempo a disposizione è poco, gli utenti potranno dar vita a piatti genuini e saporiti in un lampo. In termini di capacità, poi, si possono preparare fino a 8 porzioni di pasta fresca in un solo ciclo, quindi non è necessario dover ripetere il processo più volte.​

La macchina Philips Serie 7000 include anche la funzione di pesatura automatica. La bilancia integrata misura con precisione la quantità di farina utilizzata e calcola automaticamente la quantità di liquido necessaria per ottenere un impasto perfetto. La HR2665/93 viene inoltre fornita con 8 trafile diverse, permettendo di sperimentare e creare diversi formati di pasta, dai classici spaghetti alle più elaborate lasagne.

Oltre alle sue performance, la Philips Serie 7000 si fa apprezzare anche per l'eccellente qualità costruttiva che assicura durabilità nel tempo. Il suo design è sì elegante, ma anche molto resistente e si integra perfettamente in qualsiasi cucina moderna. Le parti antiaderenti e rimovibili, spiega l'azienda, sono lavabili in lavastoviglie, rendendo la pulizia dopo l'uso un compito semplice e veloce.​

Infine, per coloro che desiderano sperimentare e ampliare il proprio repertorio culinario, l'app per smartphone HomeID propone una vasta gamma di ricette semplici e creative. Dalle opzioni vegane a quelle senza glutine, passando per nuove idee per condimenti e sughi, l'app fornisce ispirazione e istruzioni dettagliate per aiutare gli utenti a sfruttare al massimo la macchina per la pasta.​ Ordina subito la macchina Philips in offerta!