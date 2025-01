La telecamera da interno che non può mancare a casa tua: oggi la paghi meno di 23€

La telecamera da interno di Imou con 3 Megapixel, risoluzione 2K e funzioni avanzate di tracciamento e rilevamento, è disponibile su Amazon con un prezzo veramente irrisorio: bastano solo 22,99€ per comprarla, con spese di spedizione comprese e consegna celere e immediata presso il tuo domicilio.

Questo prodotto rappresenta una soluzione efficace e conveniente per la tua sicurezza domestica, visto che combina una qualità video eccellente, con funzionalità smart per la sicurezza del tuo immobile e del tuo appartamento.

Telecamera da interno Imou: semplicemente best buy

Dotata di una risoluzione 3MP (2K), la telecamera offre immagini chiare e dettagliate, ideali per monitorare spazi interni come stanze, uffici o aree comuni.

Anche in condizioni di luce scarsa, i dettagli rimangono nitidi grazie alla tecnologia di cui dispone.

La funzione di rilevamento umano consente alla telecamera di distinguere persone da oggetti in movimento, riducendo i falsi allarmi e garantendo una sorveglianza più precisa. Il tracciamento automatico del movimento segue gli spostamenti all’interno del campo visivo, mantenendo sempre il soggetto al centro dell’inquadratura.

Con l’audio bidirezionale, puoi comunicare in tempo reale attraverso la telecamera utilizzando l’app dedicata. Questa funzione è utile per interagire con familiari, animali domestici o per dissuadere eventuali intrusi.

La telecamera si collega facilmente alla rete Wi-Fi a 2,4GHz, garantendo una connessione stabile e fluida per lo streaming video.

L’app Imou Life permette di controllare il dispositivo da remoto, ricevere notifiche in tempo reale e accedere alle registrazioni. Con un design compatto e discreto, la telecamera si sposa bene a qualsiasi ambiente senza risultare invasiva.

L’installazione è semplice e veloce, e richiede solo pochi minuti per essere operativa.

Con un costo di 22,99€ e le spese di spedizione incluse, questa camera da interni di Imou offre un rapporto qualità-prezzo eccellente.