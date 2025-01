La tua nuova lavatrice è in sconto su Amazon: risparmi il 38%, e la spedizione è gratuita

La lavatrice Haier I-Pro Serie 7 è un’alleata perfetta per chi cerca un elettrodomestico efficiente per la pulizia dei propri capi. Si trova in sconto su Amazon al prezzo di 493,55 euro, grazie a un risparmio medio sul valore di listino pari al 38%. C’è anche la spedizione gratuita e celere, oltre che immediata, così potrai ricevere comodamente a casa tua il prodotto senza il minimo problema.

Lavatrice Haier I-Pro Serie 7: indispensabile

Con una profondità di 55 cm, la Haier I-Pro Serie 7 è perfetta per chi ha poco spazio ma non vuole rinunciare alla capacità. La sua capacità di 8 kg la rende ideale per famiglie di medie dimensioni, garantendo un lavaggio efficace anche per carichi più voluminosi.

Questa lavatrice appartiene alla classe di efficienza energetica A, che assicura consumi ridotti e un impatto ambientale minimo.

Risparmi sulla bolletta senza compromessi sulle prestazioni di lavaggio. Il motore Direct Motion, montato direttamente sul cestello, garantisce un funzionamento più silenzioso e riduce le vibrazioni. Inoltre, offre una maggiore durata nel tempo e una migliore efficienza energetica.

Con 14 programmi diversi, puoi scegliere il ciclo di lavaggio perfetto per ogni tipo di tessuto, dal cotone ai capi delicati, fino ai programmi rapidi per chi ha poco tempo. Il programma Refresh utilizza il vapore per rinfrescare i capi e ridurre le pieghe, risparmiando tempo sulla stiratura.

La centrifuga ad alta velocità di 1400 giri/min garantisce un’efficace rimozione dell’acqua dai capi, riducendo i tempi di asciugatura e migliorando l’efficienza complessiva del lavaggio.

Infine, la lavatrice di Haier offre funzioni innovative come il controllo della temperatura e l’adattamento automatico del carico, per garantire una pulizia profonda e il massimo rispetto per i tuoi capi.

Con un prezzo ridotto a 493,55 euro e uno sconto del 38%, questa lavatrice rappresenta un investimento intelligente per chi cerca un elettrodomestico intelligente, robusto e che fa risparmiare sulla bolletta di casa.