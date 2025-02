Lavora meglio e senza stress: il mouse verticale Trust a questo super prezzo è un must-have

Trust è un brand molto attivo e presente nella produzione di dispositivi e accessori informatici e che riesce sempre a proporre dei prezzi modici, accessibili e competitivi. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto interessante e allettante del 29% sul mouse verticale proprio di casa Trust: accaparratelo ora per soli 19,99€.

Mouse verticale Trust: sconto top e prodotto di qualità premium

Con questo mouse dal design verticale potrai tranquillamente dire addio alla tensione al braccio e al polso! Grazie all'angolo ergonomico ottimale di 57° e il comodo supporto per pollice di Yuno, la tua mano resterà in totale comfort e comodità per tutto il giorno.

Il mouse è composto al 70% da plastica riciclata, il che risulta essere molto sostenibile e dunque anche una scelta da premiare per l'azienda. Potrai lavorare ed utilizzarlo senza impedimenti grazie alla connessione wireless. Collega il microricevitore USB da 2,4 Ghz al tuo laptop o PC e goditi tutta la libertà di movimento che vuoi e di cui necessiti.

Una libertà di movimento che risulta essere particolarmente utile nel momento in cui ci si trova a gestire dei software di editing, di animazione o anche addirittura di gaming, in particolar modo con i videogiochi FPS. Grazie alla batteria ricaricabile integrata, questo mouse ti consente di lavorare non-stop fino a 3 mesi con una carica completa.

Inoltre basterà caricarlo 5 minuti per assicurarsi 8 ore di lavoro e di utilizzo extra. Se siete alla ricerca di un nuovo mouse, che sia ergonomico e pieno di ottime funzionalità non potete non dare una chance a questo device che, con spese di spedizione pari a 0, risulta ancor più interessante!

