Lavori in giardino più semplici con Greenworks: tagliaerba a batteria e sega a gattuccio in un unico set, SUPER SCONTO

Greenworks, come suggerisce il nome, è un'azienda che riesce a garantire sempre ottimi prodotti per quel che riguarda i dispositivi per la cura del proprio giardino e del giardinaggio in generale. Oggi, su Amazon, viene applicato uno sconto in formato XL del 44% sul set con tagliaerba e sega a gattuccio per un costo totale e finale d'acquisto di 199,99€.

Un set completo per il giardinaggio: offertissima Amazon, sconto del 44%

Con una corsa di 28mm, la sega a gattuccio inclusa nel set taglia rapidamente e con facilità tubi in PVC, legname grezzo, blocchi di cemento e cemento armato, radici di alberi, metallo e legname.

Le grandi ruote posteriori da 18cm rendono il tagliaerba elettrico facile da spostare su tutti i tipi di terreno; per maggiore manovrabilità ha un comodo manubrio che si abbassa per risparmiare spazio quando non in uso.

La sega a batteria ha in dotazione due lame, una per legno e una per acciaio, facili da sostituire senza bisogno di attrezzi: basta sbloccare il meccanismo di bloccaggio e inserire la nuova lama sul seghetto a gattuccio. Una semplice leva permette di sollevare le lame da 20mm a 70mm, mentre gli sfalci possono essere raccolti nella capiente sacca da 40L o pacciamati per apportare sostanze nutritive al prato.

Il tagliaerba ha in dotazione due batterie ultimo modello che puoi usare insieme o una alla volta e anche con qualsiasi attrezzo Greenworks da 24V per ridurre gli sprechi e risparmiare spazio e denaro. Con le spese di spedizione pari a 0 non puoi lasciarti scappare questo set.

