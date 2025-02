Lavoro, creatività e intrattenimento senza limiti: scopri il nuovo iPad Air con chip M2 ad un OTTIMO PREZZO

Se siete alla ricerca di un nuovo tablet ma non volete scendere a compromessi la situazione si chiama iPad. Esistono diverse versioni del tablet dell'azienda di Cupertino, oggi, su Amazon, viene messo in promozione iPad Air (M2) con uno sconto attivo del 10% per un prezzo finale molto allettante per questa tipologia di prodotto (e per essere Apple): 649€. Prendilo subito in promozione su Amazon.

iPad Air: ecco tutte le caratteristiche

iPad Air è potente e versatile e ha uno uno spettacolare display Liquid Retina che garantisce una visione straordinaria degli elementi a schermo. Le prestazioni del chip M2 garantiscono la massima velocità e fluidità delle attività e del multitasking.

Presenti, inoltre, Touch ID, fotocamere evolute, Wi Fi 6E ultrarapido, un connettore USB C e le potenti funzioni di iPadOS per fare di tutto. In più è compatibile con la nuova Apple Pencil Pro. La CPU nel chip M4 può arrivare fino a 10 core ed è un concentrato di potenza.

La GPU 10 core garantisce performance grafiche ultraveloci. Puoi anche scegliere fino a 2TB di archiviazione per avere sempre con te tutto quello che ti serve, dalle app ai file più pesanti come i video 4K. Con questo tablet puoi lavorare e sfruttare le possibilità in termini di funzioni e app/software disponibili.

Allo stesso tempo, però, questo è uno dei tablet migliori in termini d'intrattenimento: grazie al pannello a disposizione di massima qualità puoi godere dei migliori film e delle migliori serie TV oltre che di una buona dose di gaming. Si tratta di un prodotto completo, bilanciato e che risulta essere di prima fascia in ogni sua funzione.

Oggi, su Amazon, viene messo in promozione iPad Air con uno sconto attivo del 10% per un prezzo finale molto allettante: prendilo con questo mega sconto a 6 49€ .