Lavoro e intrattenimento al top: laptop HP da 15” con 512GB SSD e display FHD antiriflesso

HP è un'azienda leader nella produzione di dispositivi informatici e oggi, su Amazon, il suo laptop viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'8% ed un prezzo finale d'acquisto pari a 549,90€. Scopriamo Tutti i dettagli della promo e del prodotto!

Tutte le caratteristiche del portatile HP: il notebook per lavoro e studio definitivo

Se siete alla ricerca di un notebook per lavorare o per studiare (particolarmente indicato per studenti universitari) siete nel posto giusto: ecco le caratteristiche di questo HP-15s-eq2018sl. Partiamo da un display da 15,6 pollici dotato di un pannello che supporta un'ottima risoluzione in 1920 x 1080p ed una luminosità di 250 nits.

La back cover grigio metalizzato lo rende anche particolarmente elegante e utilizzabile in qualsiasi ufficio o aula universitaria. Si tratta di un notebook dotato chiaramente di Windows 11. A fornire fluidità e rapidità alle prestazioni del PC ci pensa un processore AMD Ryzen 7 5700U che è capace di raggiungere una velocità di 4,3 Ghz.

Questo HP vanta, inoltre, 16GB di RAM e un SSD da ben 512GB che aggiunge ulteriore rapidità alle prestazioni e ai caricamenti. Si tratta di un PC portatile particolarmente adatto a degli uffici o a degli ambienti universitari anche perché dotato di una tastiera ultra-silenziosa che vi permetterà di digitare senza disturbare chi vi sta accanto o vicino.

Silenzioso sì, ma assolutamente robusto, affidabile e duraturo. Un altro punto di forza di questo laptop è sicuramente la sua batteria che garantisce un utilizzo prolungato e duraturo; fino a 9 ore e mezza senza interruzioni e, qualora ne abbia bisogno, è presente anche il supporto alla ricarica rapida che vi permetterà di ripristinare in soli 45 minuti il 50% della batteria (in circa un'ora e mezza avrete il 100%).

Oggi, su Amazon, il laptop HP viene messo in offerta con uno sconto attivo dell'8% ed un prezzo finale d'acquisto pari a 549,90€.