L’etichettatrice portatile che non può mancare nel tuo ufficio a meno di 18€

La mini etichettatrice di PRT è una stampante termica compatta e versatile, super portatile, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 17,99€ euro, con uno sconto del 33% e il coupon aggiuntivo del 10% applicabile al checkout.

È perfetta per creare etichette adesive personalizzate in pochi istanti, risultando al contempo un’opzione pratica e conveniente per organizzare e decorare casa, l’ufficio o i propri oggetti personali.

L’etichettatrice che non ti aspetti: comprala adesso

La mini etichettatrice di PRT è progettata per essere leggera e portatile, permettendo di stampare etichette ovunque ci si trovi. Essendo piccola si potrà trasportare nella borsa o nello zaino senza il minimo problema.

Compatibile con iOS e Android, la stampante si collega facilmente allo smartphone tramite Bluetooth. Grazie all’app dedicata, si potranno personalizzare le etichette con testi, simboli e non solo.

La tecnologia termica avanzata elimina la necessità di inchiostri o toner. La stampa è rapida, silenziosa e precisa. Dotata di una batteria integrata ricaricabile tramite USB, questa stampante vanta un utilizzo a lungo termine.

Di fatto, con una sola carica si possono stampare numerose etichette, ideale per lavori di organizzazione o per i progetti creativi.

Il prodotto include un rotolo di etichette adesive, così si potrà iniziare a stampare anche subito dopo l’acquisto.

Le etichette sono resistenti e si attaccano saldamente a diverse superfici, dai barattoli alle scatole, dai notebook ai cavi. L’etichettatrice di PRT è perfetta per:

Organizzare oggetti in casa o in ufficio;

Creare etichette per cibi, vestiti o documenti;

Realizzare decorazioni personalizzate per regali o eventi.

L'articolo include link di affiliazione: eventuali acquisti effettuati tramite questi link ci consentiranno di ottenere una commissione, nel rispetto del codice etico. Si segnala che i prezzi delle offerte potrebbero variare dopo la pubblicazione.

Con un prezzo di soli 17,99€ grazie al coupon aggiuntivo del 10%, questa etichettatrice offre un rapporto qualità-prezzo eccezionale.

C’è la consegna celere e immediata con Prime e si potrà anche beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tcnica dedicata.

Non di meno, si può ricevere il pacco presso uno dei tanti Amazon Hub/Locker/Counter presenti sul territorio italiano.