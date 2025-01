Lo smartwatch da uomo più esclusivo che costa poco: il Blackview lo paghi meno di 23€

Oggi vogliamo parlarti di un orologio intelligente che ti aiuterà a gestire il flusso delle tue notifiche, le chiamate, i messaggi (e non solo); è realizzato da Blackview ed è un gadget semplicemente unico nel suo genere. Serve anche a monitorare al meglio il tuo stato di salute e il tuo benessere, ma è anche un ottimo companion per gli allenamenti sportivi.

Gode di un ampio display da 1,85 pollici, ha funzioni premium per la salute e ti da la possibilità di rispondere alle chiamate; è l’alleato perfetto per la tua giornata. Oggi lo paghi pochissimo su Amazon; può essere tuo con soli 22,29€, con il 5% di sconto sul prezzo di listino.

Rispondi alle chiamate direttamente dal polso con lo smartwatch di Blackview

Grazie alla connessione Bluetooth, puoi effettuare e rispondere alle chiamate senza dover tirare fuori il telefono. Inoltre, ricevi notifiche in tempo reale per messaggi, social media e promemoria, restando sempre connesso.

Il cardiofrequenzimetro integrato serve per tenere traccia dei tuoi battiti cardiaci durante tutto il giorno, mentre la funzione di monitoraggio del sonno analizza la qualità del tuo riposo. Un vero assistente per il benessere, sempre al tuo polso.

Presenta poi numerose modalità per la gestione degli allenamenti e dei progressi sportivi, nonché il calcolo delle calorie bruciate: lo smartwatch di Blackview è perfetto per chi vuole mantenersi in forma con un gadget intelligente, ricco di potenzialità e funzioni. La batteria a lunga durata garantisce giorni di utilizzo senza doverlo mai ricaricare.

Approfitta dell’offerta a tempo limitato e acquistalo su Amazon a soli 22,29€, con il 5% di sconto. Non fartelo sfuggire, anche perché non pagherai nemmeno le spese di spedizione visto che sono comprese nel costo del prodotto. C’è poi la consegna celere e immediata con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine.