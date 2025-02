Lo strumento che non deve mai mancare a casa tua: trapano avvitatore BETENST, ora con il 5% di sconto

Se sei un amante dei lavori manuali in casa e ti piace costruire i tuoi arredi da solo, ti consigliamo uno strumento veramente incredibile che non deve mai mancare a casa tua; ci riferiamo al trapano avvitatore a batteria di BETENST, un prodotto da 21V, potente, affidabile e versatile, perfetto per il fai-da-te, i lavori domestici e i progetti professionali.

Grazie alle due batterie da 2.0Ah, alla coppia di 42N.m e ai 30 accessori inclusi in confezione, permette di forare, avvitare e svitare con precisione e senza interruzioni.

Corri a prenderlo, è disponibile su Amazon a soli 51,42€ con il 5% di sconto, è un'ottima scelta per chi cerca un trapano avvitatore potente e completo, adatto a ogni esigenza.

Il trapano best buy su Amazon: imperdibile, costa poco ma offre tanto

Andiamo con ordine e analizziamo le caratteristiche del trapano di BETENST: c’è un motore da 21V con coppia massima di 42N.m, ideale per lavori su legno, metallo e plastica, e troviamo 25 livelli di regolazione della coppia, per un controllo ottimale in base al materiale e al tipo di lavorazione. Grazie alla funzione trapano a percussione, potrai forare materiali più resistenti come cemento e mattoni. Sappi che è possibile passare dalla modalità avvitatura alla foratura con estrema facilità, rendendolo un utensile versatile per ogni tipo di lavoro.

In confezione ci sono due batterie da 2.0Ah che servono per assicurare un’autonomia degna di nota e sono dotat di un Indicatore per la carica che serve per monitorare lo stato della batteria in tempo reale. In più, il caricatore rapido è incluso nella scatola del prodotto.

È anche comodo da utilizzare grazie all’impugnatura antiscivolo, per una presa stabile e sicura e al peso bilanciato, ottimo per ridurre l’affaticamento durante l’uso prolungato. E poi, puoi lavorare anche al buio visto che vanta una luce LED integrata.

In confezione trovi anche un set completo con 30 accessori:

punte per trapano e inserti per avvitatura per lavorare su diversi materiali;

adattatori e prolunghe per raggiungere anche i punti più difficili;

una valigetta rigida, per riporre il trapano in modo ordinato.

Cosa aspetti? Questa è una promozione veramente incredibile: il trapano avvitatore di BETENST al prezzo speciale di soli 51,42€ è un best buy senza eguali. Ci sono le spese di spedizione comprese nel costo dell’articolo.