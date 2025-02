MacBook Air 2022 con chip M2: la scelta ideale per chi cerca potenza e portabilità, oggi con il 24% di sconto

Il meraviglioso MacBook Air 2022 con chip M2 è il portatile perfetto per chi cerca un device dalle prestazioni elevate, con un design ultrasottile e un’autonomia eccezionale. Dotato di display Liquid Retina da 13,6", CPU 8-core, GPU 8-core, 16 GB di RAM e 256GB di SSD, è in grado di assicurarti un’esperienza fluida per il lavoro, lo studio e la creazione di contenuti.

Pensa che lo puoi utilizzare anche per montare video leggeri per i social network. Oggi su Amazon è in offerta con il 24% di sconto, e lo pagherai soltanto 949,00€, IVA inclusa e spese di spedizione comprese. Non lasciartelo sfuggire; si tratta di un’occasione imperdibile per chi vuole un computer di Apple, potente ma ad un prezzo vantaggioso.

MacBook Air M2 (2022): potenza e leggerezza, perfetto per tutte le esigenze

Il chip Apple Silicon M2 garantisce un notevole incremento delle prestazioni rispetto alla generazione precedente, ed è capace di offrire una maggior velocità nell’elaborazione di dati, editing video e gestione di più applicazioni in simultanea. Il tutto con un’efficienza energetica incredibile, che assicura fino a 18 ore di autonomia con una singola ricarica.

Il display Liquid Retina da 13 pollici ti farà avere colori vivaci, dettagli nitidi e una luminosità superiore fino a 500 nit, perfetto per chi lavora con immagini, video o semplicemente desidera una qualità visiva superiore.

Con un peso di appena 1,24 kg e uno spessore ridotto, il MacBook Air M2 è facile da trasportare; nel tuo zaino quotidiano non lo sentirai nemmeno. In più è compatto ma robusto e resistente. Come se non bastasse, grazie all’architettura fanless, il MacBook Air (2022) è completamente silenzioso, anche sotto carico. La Magic Keyboard retroilluminata con Touch ID invece, garantisce un comfort di digitazione senza eguali, ma anche una sicurezza esagerata nell’accedere ai propri dati sensibili.

Il MacBook Air M2 (2022) è la scelta perfetta per chi desidera potenza, autonomia e portabilità in un design raffinato. Grazie allo sconto del 24% su Amazon, oggi è disponibile a 949,00€, un’opportunità imperdibile per chi vuole un MacBook di ultima generazione a un prezzo eccezionale.