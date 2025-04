Macchina del caffè Nescafé Dolce Gusto Genio S in super promo e ci sono 32 capsule in omaggio

Chi cerca una soluzione comoda, veloce e compatta per gustare caffè e bevande calde a casa può approfittare di un’interessante offerta su Amazon: la Nescafé Dolce Gusto De'Longhi Genio S, macchina per caffè espresso e bevande in capsula, è in vendita a 72,23€ IVA inclusa, con uno sconto del 19% rispetto al prezzo di listino. Il modello in promozione è quello bianco, dal design compatto e minimalista, ideale per ogni cucina o ufficio.

Nescafé Dolce Gusto De'Longhi Genio S in offerta su Amazon: macchina automatica con 32 capsule a 72,23€

Si tratta di una macchina automatica, facile da usare e dotata della classica interfaccia a selezione con rotella, che permette di regolare la quantità d’acqua e quindi l’intensità della bevanda. Il sistema di erogazione ad alta pressione consente di ottenere un espresso cremoso, con una qualità paragonabile a quella del bar, sfruttando le capsule originali Nescafé Dolce Gusto.

Incluso nell’acquisto c’è un set da 32 capsule: 16 Espresso Barista e 16 al Ginseng, due delle varianti più apprezzate del catalogo Dolce Gusto. Questo rende la promozione ancora più interessante per chi vuole iniziare a usare la macchina fin dal primo giorno, senza acquistare le capsule separatamente.

Oltre all’espresso, la Genio S è compatibile con un’ampia gamma di bevande calde e fredde, dalle cioccolate ai tè, fino ai cappuccini e ai macchiati. Il serbatoio d’acqua da 0,8 litri è sufficiente per più erogazioni consecutive senza bisogno di ricariche frequenti. Inoltre, la funzione di spegnimento automatico dopo 1 minuto contribuisce al risparmio energetico.

Chi desidera un dispositivo efficiente, elegante e pratico per la preparazione quotidiana delle bevande può considerare questa offerta come una delle migliori sul mercato attualmente. Con la spedizione inclusa nel prezzo e la possibilità di riceverla direttamente a casa in pochi giorni, la Nescafé Dolce Gusto Genio S diventa una scelta intelligente per gli amanti del caffè e non solo. Acquistala adesso a 72,23€ su Amazon, con ben 32 capsule in omaggio.