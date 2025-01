Macchina per fare il pane Moulinex: sconto folle del 35% su Amazon

La macchina per fare il pane Moulinex OW6101 è versatile e potente, ed è disponibile su Amazon al prezzo di 149,00€, con uno sconto imperdibile del 33% sul prezzo di listino. Questo elettrodomestico non solo ti permette di preparare pane fresco, ma si trasforma in un assistente per realizzare pizza, dolci, marmellate e molto altro.

Pane fresco ogni giorno con 16 programmi automatici

Con 16 programmi preimpostati, la Moulinex OW6101 rende semplice e veloce preparare diverse varietà di pane, tra cui baguette, pane integrale, senza glutine e altre ricette personalizzabili.

Grazie alla capacità di 1,5 kg, è perfetta per famiglie di qualsiasi dimensione, offrendo una crosta dorata e un gusto autentico a ogni cottura. Oltre al pane, questa macchina ti permette di preparare pizza, pasta, dolci e marmellate, ampliando le possibilità creative in cucina.

Con un semplice tocco, puoi passare da un impasto per pizza a una confettura fatta in casa, eliminando la necessità di strumenti aggiuntivi. Dotata di un motore da 1650 W, assicura impasti uniformi e una cottura impeccabile.

Le 3 velocità di cottura permettono di scegliere il livello di doratura preferito, soddisfacendo i gusti di tutta la famiglia.

Lo schermo LCD intuitivo facilita la selezione dei programmi e il monitoraggio del processo di cottura, rendendo l’esperienza utente semplice e piacevole.

Il design ergonomico e i componenti rimovibili lavabili in lavastoviglie rendono la macchina facile da pulire. Il ricettario incluso offre ispirazione con numerose ricette, ideali sia per principianti che per appassionati di cucina.

Con uno sconto del 33%, il prezzo di 149,00€ su Amazon rappresenta un’opportunità unica per acquistare un elettrodomestico che cambierà il tuo modo di rapportarti alla cucina; c’è la consegna celere e gratuita con il servizio di Prime, anche in meno di 24 o 48 ore dal momento dell’ordine. Inoltre si potrà beneficiare della garanzia di due anni con assistenza tecnica dedicata.