Magic Keyboard in offerta su Amazon: super prezzo per la tastiera di Apple

È il momento giusto per acquistare la Apple Magic Keyboard. La tastiera realizzata da Apple e progettata per i vari modelli della gamma Mac è oggi protagonista di una nuova offerta su Amazon, con la possibilità di effettuare l'acquisto al prezzo scontato di 179 euro per la versione bianca, mentre quella nera, che parte da un listino più alto, è disponibile a 209 euro.

Il modello in offerta è quello "full size" con tastierino numerico laterale. L'acquisto può essere completato anche optando per il pagamento in 5 rate mensili, con carta di debito e senza interessi. Si tratta del prezzo minimo storico per entrambe le varianti. Il layout, naturalmente, è quello italiano. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.

Apple Magic Keyboard al prezzo giusto su Amazon

La Magic Keyboard è la scelta giusta per gli utenti Apple alla ricerca di una tastiera da affiancare al proprio Mac. Chi ha un Mac Mini o un MacBook ed è alla ricerca di una nuova tastiera può puntare sul modello realizzato direttamente da Apple. La tastiera si collega al computer tramite il connettore USB-C ed è dotata di un layout italiano per i tasti, risultando, quindi, facile da utilizzare, con la presenza di tutte le lettere accentate e la disposizione dei tasti che segue quella delle tastiere italiane. C'è anche il tasto per il Touch ID oltre al tastierino numerico laterale, essenziale per incrementare la produttività.

Con la nuova offerta Amazon è ora possibile acquistare la Magic Keyboard al nuovo minimo storico. La versione con tasti neri è disponibile al prezzo scontato di 209 euro mentre quella con tasti bianchi ora costa 179 euro. Entrambe le varianti sono vendute direttamente da Amazon e sono acquistabili anche in 5 rate mensili. La promozione è valida per un periodo di tempo limitato.