Mai più bagagli persi: viaggi in tranquillità con i 4 Smart Tracker TUVOS in super sconto con il coupon

Hai mai provato quel terrore di quando arrivi a destinazione e non vedi il tuo bagaglio sul nastro trasportatore? Con i TUVOS Smart Air Tracker in confezione da 4 pezzi a soli 31,99€ grazie allo sconto del 20% e al coupon sconto ulteriore per un altro 20%, puoi viaggiare in tranquillità.

Questi smart air tracker sono diventati l'accessorio indispensabile per chi viaggia, si sposta spesso o semplicemente vuole tenere tutto sotto controllo, senza ansia.

Piccoli, discreti ed essenziali per viaggiare in sicurezza sempre

I TUVOS Tracker sono piccoli e leggeri, ma ti offrono una tranquillità immensa. Puoi agganciarli facilmente a oggetti che usi ogni giorno o che non vuoi assolutamente perdere: dallo zaino alla valigia, passando per il portachiavi, la borsa o persino l’astuccio dei tuoi figli o il loro peluche preferito. Essendo compatibili con Apple "Dov'è" (funzionano solo su dispositivi iOS), ti permettono di visualizzare in tempo reale la posizione esatta degli oggetti direttamente dal tuo iPhone, ovunque tu sia.

Che tu stia affrontando un lungo viaggio in aereo o semplicemente partendo per un weekend fuori porta, sapere dove si trovano i tuoi effetti personali ti farà sentire più sereno. Se il tuo bagaglio viene smarrito, potrai vedere l’ultima posizione nota. Se per sbaglio lasci lo zaino sul treno, riceverai una notifica. E se ti viene sottratta la borsa, potrai localizzarla immediatamente e agire di conseguenza, magari avvisando le autorità.

È una protezione silenziosa, ma davvero efficace. Ogni tracker è dotato di una batteria CR2032 già inclusa nella confezione, che dura a lungo e non necessita di ricariche frequenti. Quando sarà il momento di sostituirla, ti basterà aprire il guscio e inserirne una nuova: un’operazione semplice e veloce, alla portata di chiunque.

Il localizzatore da viaggio che ogni iPhone dovrebbe avere: acquista i TUVOS Smart Air Tracker in confezione da 4 pezzi a soli 31,99€ grazie allo sconto del 20% e al coupon sconto ulteriore per un altro 20%.