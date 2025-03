Mai più cavi: la Telecamera di sorveglianza con pannello solare è il compromesso perfetto per ogni situazione

Proteggere la propria casa o attività non è mai stato così semplice con la Telecamera da esterno con pannello solare COOAU 4G, che offre una soluzione di sorveglianza avanzata a soli 68,58€.

Grazie alla connettività 4G, elimina la necessità di Wi-Fi, e con il pannello solare integrato e la batteria ricaricabile, puoi dire addio ai cavi e goderti una sicurezza continua senza interruzioni. Aggiungila ora al carrello!

Grazie alla funzione PTZ a 360°, questa telecamera può ruotare e inclinarsi per offrire un’ampia copertura, riducendo al minimo i punti ciechi. Anche di notte, la visione notturna a colori ti permette di avere immagini dettagliate e nitide, così da poter monitorare tutto con estrema chiarezza.

Perfetta per qualsiasi condizione meteo, con audio bidirezionale e notifiche in tempo reale

La certificazione IP66 rende questa telecamera resistente a pioggia, neve e polvere, garantendo un funzionamento impeccabile in qualsiasi condizione atmosferica. Che tu la installi in giardino, sul balcone o all’ingresso della tua casa, puoi stare tranquillo sapendo che la tua proprietà è sempre sotto controllo.

Grazie all’audio bidirezionale, puoi comunicare direttamente con chi si trova vicino alla telecamera, utile per parlare con corrieri o scoraggiare visitatori indesiderati. Inoltre, riceverai notifiche in tempo reale sul tuo smartphone in caso di movimenti sospetti, così da intervenire immediatamente se necessario.

Con la scheda da 64GB inclusa, puoi salvare i tuoi video direttamente sulla telecamera senza bisogno di abbonamenti cloud. Questo ti permette di accedere alle registrazioni in qualsiasi momento, senza costi aggiuntivi. Se cerchi una telecamera da esterno affidabile, senza fili e con tecnologia avanzata, la COOAU 4G è la scelta perfetta.

Sicurezza intelligente, autonomia garantita e immagini di qualità superiore: proteggi ciò che conta davvero con una sorveglianza senza compromessi.

Non aspettare: vai su Amazon e acquista la telecamera da esterno con SIM e pannello solare COOAU 4G spendendo solamente 68,58€ grazie al 31% di sconto integrato.