Mai più oggetti smarriti: Apple AirTag (confezione da 4), risparmia il 19% con questa offerta

L’AirTag di Apple è il sistema più pratico e avanzato per ritrovare facilmente chiavi, portafogli, zaini e altri oggetti personali grazie all'integrazione con l’app Dov’è. Il tracker è compatto, leggero e resistente, perfetto per chi vuole evitare lo stress di perdere le proprie cose.

Apple AirTag (4 pezzi): il modo più semplice per ritrovare gli oggetti

Uno dei maggiori punti di forza dell’AirTag è la funzione di Precision Finding, che permette di individuare l’oggetto smarrito con indicazioni esatte su distanza e direzione. Collegandosi alla rete globale di dispositivi Apple, il dispositivo riesce a trasmettere il segnale in modo anonimo e sicuro, permettendo di localizzarlo anche se lontano chilometri.

L’AirTag si associa istantaneamente all’iPhone: basta avvicinarlo al telefono per attivarlo. Una volta connesso, è possibile rinominarlo e assegnarlo a un oggetto specifico, come “chiavi” o “zaino”.

Se l’oggetto viene smarrito, è possibile riprodurre un suono o attivare la modalità dedicata, ricevendo una notifica quando qualcuno lo trova.

Il corpo in acciaio inossidabile e la certificazione IP67 lo rendono resistente a schizzi d'acqua e polvere, così lo puoi agganciare ovunque e inserire dove preferisci, anche nel portafoglio o nel cruscotto dell’automobile. L’autonomia della batteria supera l’anno e può essere sostituita facilmente con una comune pila CR2032.

