Mantieni il tuo prato perfetto con il tosaerba ECOVACS GOAT O800 RTK: oggi in offerta a tempo su Amazon

ECOVACS GOAT O800 RTK è un robot tagliaerba senza filo perimetrale, progettato per lavorare su superfici fino a 800 m². Il dispositivo utilizza una tecnologia combinata RTK (Real Time Kinematic) e Vision potenziata da LiDARper navigare in modo preciso e sicuro. Attualmente è in offerta a tempo su Amazon a 899,00 euro, con IVA e spedizione incluse, scontato del 10%.

ECOVACS GOAT O800 RTK: robot tagliaerba con navigazione intelligente in offerta per poche ore su Amazon

Il sistema RTK consente al robot di orientarsi grazie a un segnale satellitare ad alta precisione, simile a quello usato nei droni. Il supporto della visione computerizzata e del LiDAR permette di riconoscere ostacoli, alberi, confini del prato e pendenze, senza la necessità di installare cavi fisici nel terreno.

Il tosaerba effettua la mappatura automatica del giardino, salvando il perimetro e pianificando i percorsi di taglio. Riesce a seguire passaggi larghi solo 70 cm, adattandosi anche a giardini con zone strette o passaggi tra aiuole. È in grado di affrontare pendenze fino al 45%, mantenendo la stabilità e l’efficienza di taglio.

Il sistema permette anche di tagliare i bordi, così potrai ottenere un risultato preciso vicino ai confini del prato. Il controllo avviene tramite app dedicata, dalla quale è possibile programmare orari, modalità di taglio e monitorare in tempo reale il lavoro del robot.

Il design è pensato per resistere all’uso esterno prolungato, anche in condizioni climatiche variabili. La stazione di ricarica si collega alla rete elettrica ed è compatibile con il sistema di gestione intelligente del dispositivo.

ECOVACS GOAT O800 RTK rappresenta una soluzione avanzata per la cura del prato senza interventi manuali o installazioni complesse. Con navigazione RTK+Vision, taglio di precisione e app di controllo, è adatto a giardini articolati fino a 800 m². Il prezzo in offerta a 899,00 euro, con sconto del 10%, IVA e spedizione comprese, ne fa un'opzione interessante nel segmento dei tosaerba smart.