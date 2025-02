Massima stabilità e ricarica rapida: caricatore wireless magnetico per auto in DOPPIO SCONTO

Per chiunque sia solito viaggiare spesso in auto e necessita di consultare il telefono per orientarsi o per delle esigenze lavorative è pronto il gadget definitivo. Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con un doppio sconto attivo (24% + 20% tramite coupon) il caricatore wireless magnetico che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di soli 18,23€. Un super prezzo per una promo da non lasciarsi scappare!

Tutte le caratteristiche di questo caricatore wireless per auto

Questo caricatore presenta una tecnologia di ricarica MagSafe ed è dotato di dissipatore di calore Tora-TC, assicura un funzionamento stabile e sicuro, proteggendo da sovracorrenti, sovratensioni e surriscaldamento. Dispone anche di potenti magneti N55, con una forza di attrazione fino a 2076g, che aumenta la potenza magnetica senza interferire con il segnale del telefono.

La superficie dei magneti è progettata con una pressatura ad alta resistenza, evitando la perdita del magnetismo rispetto ad altri prodotti, rendendolo ideale per i viaggi. Anche su strade accidentate, il supporto mantiene il telefono stabile, eliminando il rischio di cadute.

Un design magnetico avanzato che consente un attacco rapido del telefono, molto più veloce rispetto ai tradizionali supporti elettrici. Rispetto ai supporti con ventosa, questo caricatore permette una rotazione libera a 360° senza interferire con l'uso dei tasti volume, consentendoti di posizionare il telefono dove desideri senza compromettere la visibilità durante la guida, anche sul cruscotto.

Inoltre è dotato di due basi adesive G23F regolabili, ultra resistenti, che si fissano saldamente al cruscotto, garantendo stabilità anche su strade sconnesse. Ciò assicura che il telefono rimanga stabile, permettendoti di concentrarti sulla guida in tutta sicurezza.

Oggi, su Amazon, viene messo in offerta con un doppio sconto attivo (24% + 20% tramite coupon) il caricatore wireless magnetico per auto che viene messo in vendita al costo totale e finale d'acquisto di soli 18,23€. Approfitta ora della promozione!