Memorizza senza limiti: SanDisk 128GB Extreme SDHC con velocità ultra rapida e RescuePro Deluxe, affrettati: sconto del 5% per un periodo limitato

SanDisk 128GB Extreme SDHC è una scheda di memoria ad alte prestazioni, progettata per chi ha bisogno di velocità elevate e massima affidabilità nella registrazione di video e scatti in alta risoluzione. Grazie alla sua classe di velocità UHS-I U3 V30, garantisce prestazioni ottimali anche per riprese in 4K UHD e raffiche fotografiche rapide.

La puoi acquistare direttamente su Amazon a soli 22,02€ con il 33% di sconto, è una delle migliori opzioni per chi cerca una scheda SD affidabile, veloce e sicura, perfetta per fotocamere reflex, mirrorless, videocamere e droni.

SanDisk 128GB Extreme: velocità e affidabilità per foto e video in alta qualità

Fra le sue caratteristiche principali troviamo sicuramente la velocità di lettura fino a 180 MB/s, per un trasferimento rapido di file su PC o altri dispositivi, la possibile di scrivere fino a 90 MB/s, ideale per scatti in sequenza e video 4K senza interruzioni.

La classe di velocità di questa scheda è la UHS-I U3 V30, progettata per registrazioni fluide e stabili in alta risoluzione. Queste prestazioni rendono la SanDisk Extreme 128GB perfetta per fotografi e videomaker che necessitano di una memoria capace di gestire contenuti di grandi dimensioni senza rallentamenti.

C’è una protezione avanzata contro urti, acqua, temperatura e raggi X e sappi che funziona in condizioni estreme, dai -25°C ai 85°C. All’interno è incluso il software RescuePRO Deluxe, che permette di recuperare file accidentalmente cancellati. Questa scheda è stata progettata per resistere anche alle condizioni più difficili, rendendola l’ideale per chi lavora in ambienti outdoor, viaggi avventurosi o scenari di ripresa impegnativi.

Infine, sappi che è compatibile con reflex, mirrorless, action cam, droni e videocamere e supporta i video 4K UHD, grazie alla classe di velocità V30. Non di meno, è ideale anche per console e dispositivi che richiedono schede ad alte prestazioni.

SanDisk 128GB Extreme SDHC è una scheda di memoria potente e affidabile, congeniale per chi scatta e registra contenuti in alta qualità e ha bisogno di velocità e sicurezza. Con prestazioni elevate, protezione avanzata e un software di recupero file incluso, è una delle migliori opzioni sul mercato per fotografi, videomaker e appassionati di tecnologia. Corri a prenderla: su Amazon la trovi a soli 22,02€ con il 33% di sconto sul prezzo di listino.