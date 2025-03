Mini Cassa Bluetooth: fino a 20 ore di musica, la puoi portare anche in piscina

Chi ha detto che per avere un suono potente serve un impianto enorme? Con la Soundcore Select 4 Go scopri che anche una mini cassa Bluetooth da 5W può farsi sentire eccome - e che per soli 22,49€, con il coupon del 25% da applicare, lo fa con grinta, stile e fino a 20 ore di musica non-stop.

Questa piccolina è l’alleata perfetta per ogni avventura, dalle escursioni in montagna ai tuffi al mare. Sì, perché oltre a suonare bene… galleggia pure! Aggiungila subito al tuo carrello Amazon.

Compatta, leggera ma piena di energia: galleggia persino in acqua la Mini Cassa Bluetooth

La Select 4 Go entra facilmente nello zaino (o nella borsa), pesa pochissimo e si collega in un attimo al tuo smartphone. Ma non farti ingannare dalle dimensioni: il suono è potente, chiaro e con bassi sorprendenti per una cassa così compatta. Puoi portarla davvero ovunque, senza pensarci due volte. Sta nello zaino, nella borsa, nel bagaglio a mano e pure nella tasca della giacca se proprio vuoi esagerare.

È leggerissima, compatta e robusta, quindi non devi temere urti, schizzi o spostamenti frenetici. Che tu stia partendo per un weekend on the road, un trekking in montagna o una fuga romantica al mare, lei sarà sempre con te, pronta a trasformare ogni tappa in una playlist da ricordare.

Perfetta per un picnic al parco, una grigliata con gli amici o una giornata in spiaggia. In più, con fino a 20 ore di autonomia, ti accompagna dall’alba al tramonto… e anche oltre! Con la certificazione IP67, questa mini cassa è impermeabile, resistente alla polvere… e galleggiante! Tradotto: se ti scivola in acqua mentre canti a squarciagola sotto la doccia o fai paddle, nessun problema.

Non perdere la possibilità di avere questa Mini Cassa Bluetooth Select 4 Go per portare ovunque la tua musica a soli 22,49€, con il coupon del 25% da applicare.